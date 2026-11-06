Prefeitura realiza melhorias no sistema de drenagem no bairro Serraria

Por Assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 14h23

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), está executando serviços de melhoria no sistema de drenagem das avenidas Toufic Melhen e Antônio Luís de Macedo, nas proximidades da Cerâmica Zeed, no bairro Serraria.

A intervenção tem como objetivo melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os pontos de represamento na região, contribuindo para melhores condições de infraestrutura e drenagem urbana.

Entre os serviços realizados está a substituição de manilhas antigas, com 80 centímetros de diâmetro, por novas tubulações de 120 centímetros. A equipe também está realizando a instalação de 24 metros de tubulação e o rebaixamento do nível da vala, que anteriormente dificultava o escoamento adequado da água.

Com a ampliação da capacidade da tubulação e as adequações realizadas, a expectativa é proporcionar maior vazão, melhorar o funcionamento do sistema de drenagem e minimizar os problemas ocasionados pelo acúmulo de água.

A Prefeitura de Guajará-Mirim segue desenvolvendo ações de infraestrutura e manutenção urbana, atendendo às demandas dos bairros e buscando proporcionar melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população.