Alvorada do Oeste recebe programa Rondônia Cidadã com serviços gratuitos neste fim de semana

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 06/11/2026 às 14h33

O município de Alvorada d’Oeste, localizado no Vale do Guaporé, será contemplado com a realização do programa estadual Rondônia Cidadã nos dias 7 e 8 de novembro. A iniciativa, divulgada pela Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), tem o objetivo de ofertar diversos serviçús essenciais e gratuitos diretamente à comunidade.

Segundo as informações repassadas pela ação governamental, a estrutura do programa visa facilitar o acesso da população a atendimentos e emissão de documentos. Os moradores da regição poderão procurar os locais de atendimento durante o final de semana estipulado para usufruir dos benefícios disponibilizados pelo poder público estadual.