Homem leva tiro em tentativa de homicídio em Presidente Médici

Por rondoniatual.com

Publicada em 04/11/2026 às 16h05

Um homem foi vítima de uma possível tentativa de homicídio na manhã desta quarta-feira, 4 de novembro de 2026, por volta das 8h20, no município de Presidente Médici, interior de Rondônia. O caso aconteceu na Rua Noé Inácio dos Santos, em uma região mais afastada da área urbana da cidade.

Segundo as primeiras informações, a vítima Olaion Leon teria sido atingido por disparos de arma de fogo. Após o ocorrido, o homem foi socorrido por uma equipe de atendimento de emergência e encaminhado de ambulância ao pronto-socorro para receber cuidados médicos.

O local onde aconteceu o possível ataque fica em uma área pouco movimentada, cercada por terrenos baldios e vegetação dos dois lados da via. Manchas de sangue foram encontradas às margens da rua, além de um boné e uma peça de roupa azul com vestígios de sangue.

Apesar da suspeita de que o crime tenha sido cometido com arma de fogo, nenhuma cápsula de munição foi localizada no local. Também não foram encontradas testemunhas que pudessem esclarecer a dinâmica do ocorrido.

A área foi isolada para a realização dos trabalhos periciais. Os vestígios encontrados foram analisados na tentativa de obter informações que possam contribuir para a investigação.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Presidente Médici.