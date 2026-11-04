Prefeitura de Porto Velho implanta faixa elevada em frente à unidade de saúde Manoel Amorim de Matos

Por Jhon Silva

Publicada em 04/11/2026 às 16h25

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), está implantando uma faixa elevada para pedestres em frente à Unidade de Saúde da Família (USF) Manoel Amorim de Matos, localizada na rua Angico, nº 5030, bairro Cohab, zona Sul da capital. A intervenção tem como objetivo reduzir a velocidade dos veículos e proporcionar mais segurança às pessoas que utilizam os serviços de saúde.

A obra está em andamento e integra as ações de melhoria da sinalização viária desenvolvidas pelo município. A escolha do local levou em consideração a circulação de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde, além das reclamações sobre a velocidade dos veículos que trafegam pela via.

Diferentemente de uma faixa de pedestres convencional, a faixa elevada combina a sinalização de travessia com uma estrutura física semelhante a uma lombada. O dispositivo induz os condutores a reduzir a velocidade e facilita a passagem dos pedestres, especialmente idosos, pessoas com deficiência e pacientes com dificuldades de locomoção.

SEGURANÇA PARA OS PEDESTRES

A implantação busca solucionar dois problemas identificados no trecho: o excesso de velocidade de carros e motocicletas e a dificuldade enfrentada pelos pedestres para atravessar a rua com segurança.

Faixa elevada facilita a travessia e oferece mais segurança aos usuários da unidade de saúde

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de investir em intervenções que proporcionem mais segurança e acessibilidade nos espaços públicos.

“Estamos trabalhando para tornar nossas ruas mais seguras e acessíveis. Em frente a uma unidade de saúde, esse cuidado é ainda mais importante, porque muitas pessoas precisam de condições adequadas para atravessar a via. É uma intervenção que busca proteger vidas e melhorar o dia a dia da população”.

A localização da faixa elevada em frente à unidade de saúde considera as necessidades de quem precisa atravessar a rua para acessar os atendimentos. A estrutura busca proporcionar melhores condições de travessia, especialmente para pessoas com mobilidade reduzida.

O secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Lima, explicou que a medida foi planejada para oferecer mais proteção aos usuários da unidade de saúde.

“Recebemos reclamações sobre veículos que passavam em alta velocidade e dificultavam a travessia dos pedestres. Como é uma unidade de saúde, frequentada por muitos idosos e pessoas com mobilidade reduzida, estamos implantando a faixa elevada para controlar a velocidade e garantir uma travessia mais segura”.

Após a conclusão dos serviços, a expectativa é que a nova estrutura contribua para organizar a circulação no trecho e reduzir os riscos de acidentes, principalmente nos horários de maior movimento da unidade.

Durante a execução dos trabalhos, a Semtran orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pela rua Angico, respeitando a sinalização existente e os profissionais envolvidos na intervenção.