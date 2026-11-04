Parque da Cidade fecha temporariamente para preparar um Natal Porto Velho Luz ainda maior em 2026

Por Carla Maia

Publicada em 04/11/2026 às 16h42

Quem passa pelo Parque da Cidade encontra os portões fechados, mas, do lado de dentro, os preparativos já estão em andamento para uma das épocas mais aguardadas do ano. O espaço está temporariamente fechado para receber a montagem do Natal Porto Velho Luz 2026, evento que passou a integrar as celebrações natalinas da capital e atrai moradores de Porto Velho e visitantes de outras regiões de Rondônia.

O fechamento é necessário para garantir a organização do espaço, a instalação das estruturas, os ajustes na iluminação e a segurança durante os trabalhos. A preparação é realizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur).

A expectativa para este ano vem acompanhada dos resultados da edição anterior. Em 2025, mais de 900 mil pessoas passaram pelo Parque da Cidade durante a programação natalina. Foram dias de encontros, fotografias, brincadeiras e experiências que marcaram a memória de crianças e adultos.

Entre as atrações que mais chamaram a atenção esteve a patinação no gelo gratuita, uma experiência inédita para muitas famílias porto-velhenses. A programação também contou com a presença do Papai Noel, iluminação especial, árvore gigante, passeios de trenzinho e espaços de convivência que transformaram o parque em um dos principais pontos de encontro da cidade.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do evento para ampliar as opções de lazer, valorizar o comércio e proporcionar momentos especiais às famílias.

“Estamos preparando um Natal ainda mais especial, pensado para reunir as famílias, valorizar nossos empreendedores e proporcionar momentos de alegria para a população. Queremos que o Parque da Cidade seja um espaço de encontro, convivência e boas lembranças, além de atrair visitantes e movimentar a economia local”, afirmou Léo Moraes.

Léo Moraes reforça o papel do evento na valorização do comércio, no lazer e na convivência familiar

A preparação para a nova edição envolve a montagem das estruturas que receberão o público durante os 44 dias de programação. Os trabalhos também incluem adequações necessárias para a circulação dos visitantes e o funcionamento das atrações que serão anunciadas pela Prefeitura.

UMA FESTA QUE TAMBÉM GERA OPORTUNIDADES

Além da diversão, o Natal Porto Velho Luz também apresentou resultados para a economia local. A edição de 2025 movimentou mais de R$ 4 milhões, beneficiando pequenos empreendedores, comerciantes e trabalhadores autônomos que encontraram no evento uma oportunidade de ampliar a renda.

A circulação de visitantes também fortaleceu o comércio e os serviços ligados à programação. Para muitos empreendedores, o Natal representou mais do que vendas: foi a oportunidade de apresentar seus produtos, conquistar clientes e aproveitar um período de maior movimento na cidade.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, destacou a satisfação pelos resultados alcançados e a responsabilidade de preparar uma nova edição que atenda às expectativas da população.

“Foi muito gratificante ver a dimensão que o Natal alcançou no ano passado. Conseguimos proporcionar experiências especiais, como a patinação no gelo gratuita, reunir mais de 900 mil visitantes e, ao mesmo tempo, gerar oportunidades de renda para quem empreende na nossa cidade. Isso mostra que o Natal vai muito além da decoração. Neste ano, nossa expectativa é ainda maior. Estamos trabalhando para entregar uma estrutura que surpreenda as famílias e fortaleça ainda mais essa tradição de Porto Velho”, destacou o presidente.

Os resultados da edição anterior também orientam a preparação do evento deste ano, especialmente quanto à organização dos espaços destinados às atrações e à circulação do público. A expectativa é receber novamente famílias e visitantes durante as comemorações de fim de ano.

O NATAL TAMBÉM CHEGOU AOS DISTRITOS

Outro destaque da edição de 2025 foi a ampliação da decoração natalina para os 13 distritos de Porto Velho, contemplados pela primeira vez de forma simultânea.

A iniciativa levou árvores iluminadas e elementos decorativos a comunidades distantes da área urbana, permitindo que famílias que antes precisavam se deslocar até a capital também vivenciassem o clima natalino perto de casa.

A ação ampliou o alcance da celebração e proporcionou aos moradores dos distritos a oportunidade de participar das festividades em suas próprias comunidades.

EXPECTATIVA PARA 2026

Para este ano, a Prefeitura de Porto Velho prepara uma programação de 44 dias, com atrações que serão anunciadas posteriormente.

A proposta é ampliar as experiências oferecidas ao público e manter o Parque da Cidade como uma das opções de lazer durante as comemorações de fim de ano, com atividades destinadas às famílias e visitantes.

Enquanto as equipes trabalham na preparação do espaço, o Parque da Cidade permanecerá temporariamente fechado para garantir a segurança durante a montagem das estruturas. As informações sobre a reabertura e a programação completa do Natal Porto Velho Luz 2026 deverão ser divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

Para as crianças, a expectativa é encontrar o Papai Noel e descobrir novas atrações. Para as famílias, o evento representa mais uma oportunidade de convivência. Já para os empreendedores, a programação poderá abrir espaço para novos negócios, dando continuidade às experiências da edição anterior.