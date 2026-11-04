Primeira edição do Ariquemes Coopera reúne cerca de 250 crianças em dia de lazer e diversão

Por Assessoria

Publicada em 04/11/2026 às 16h12

Um dia de brincadeiras, apresentações e sorteios de bicicletas reuniu cerca de 250 crianças e mobilizou aproximadamente 50 empresas e apoiadores em Ariquemes (RO). A programação marcou a primeira edição do Ariquemes Coopera, realizada no último sábado (31/10), no estacionamento do Sicredi, com a participação de estudantes da Escola Municipal Henrique Dias e da Escola Municipal Mafalda Rodrigues. Entre os apoiadores estavam a cooperativa Sicredi Univales, Casa Noeli, Escola Paravida e Polícia Militar Mirim.

A programação contou com pula-pula, chute a gol, brinquedos infláveis e personagens animadores. As crianças também receberam cachorro-quente, picolé, sorvete, pipoca, algodão doce e geladinho, além de participarem de sorteios 27 bicicletas e brindes e levaram pra casa uma lembrança do evento. Outro destaque foi a apresentação da fanfarra da Polícia Militar Mirim.

A mobilização de empresas e apoiadores locais contribuiu para proporcionar um dia de lazer e convivência aos estudantes. A iniciativa reuniu diferentes parceiros em torno de uma ação voltada à comunidade, demonstrando como a cooperação pode ampliar oportunidades de participação e integração.



Para o diretor de Negócios do Sicredi, Cleber Santos, a participação da comunidade foi fundamental para o resultado do evento. “Foi um momento de muita alegria, festa e comemoração, graças à parceria e à participação ativa da comunidade de Ariquemes com o Sicredi. O evento é resultado dessa integração e gerou um impacto genuíno na vida de todos que estiveram presentes”, destacou.



A gerente do Sicredi, Ana Paula Abreu, ressaltou a importância da mobilização em benefício das crianças. “A ação une a população e o comércio local em benefício de mais de 250 crianças do município. Essa é a força do cooperativismo. Quando vemos o brilho nos olhos de uma criança que, muitas vezes, não tem acesso a eventos como esse, sentimos a satisfação de fazer parte desse momento. O resultado é fruto não apenas do trabalho do Sicredi, mas também do envolvimento dos associados e apoiadores”, afirmou.

A assessora de Cooperativismo Elaine Pereira também destacou a participação coletiva na realização do evento. “Essa é uma festa feita por muitas mãos: parceiros, voluntários, cooperados, colaboradores e empresários que se unem para servir à comunidade com muito amor, carinho e dedicação. Esse é o papel da Sicredi Univales: servir à comunidade, promover o desenvolvimento e gerar impacto social”, ressaltou.

Entre as crianças participantes, a estudante Yasmin Sophia, de 11 anos, aluna da Escola Henrique Dias, comemorou a oportunidade de participar das atividades durante o evento. “Estou achando o evento muito legal! Gostei bastante porque tem muita gente e todos são muito amigáveis. Já brinquei no pula-pula, nos brinquedos infláveis e agora só falta fazer a pintura e comer. Acho que eventos como esse são muito legais, porque são resultado de uma parceria muito top. E, também estou na expectativa de ganhar no sorteio!”, contou.

A primeira edição do Ariquemes Coopera reuniu empresas, voluntários, apoiadores e instituições em uma programação que proporcionou momentos de alegria às crianças e reforçou a importância da participação coletiva em iniciativas voltadas à comunidade.