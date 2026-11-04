Novembro Azul reforça a importância da prevenção e incentiva homens a cuidar da saúde 

Por Jhon Silva

Publicada em 04/11/2026 às 16h28

Quando foi a última vez que você procurou uma unidade de saúde sem sentir dor ou algum desconforto? A pergunta serve de alerta para os homens que costumam deixar os cuidados médicos para depois. Durante o Novembro Azul, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça o incentivo à prevenção e orienta a população masculina sobre como iniciar o acompanhamento na rede pública.

A campanha, tradicionalmente associada à conscientização sobre o câncer de próstata, também chama a atenção para outros cuidados fundamentais, como o controle da pressão arterial, a prevenção do diabetes, a atualização das vacinas e a adoção de hábitos saudáveis.

O objetivo é incentivar os homens a procurarem os serviços de saúde antes que possíveis problemas comprometam sua qualidade de vida. A orientação vale para todas as idades, já que o acompanhamento deve considerar o histórico familiar, as condições de saúde e as necessidades individuais.

POR ONDE COMEÇAR?

O primeiro passo é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa. Na unidade, o paciente pode receber orientações da equipe e passar por uma avaliação inicial para identificar quais cuidados são necessários.

Ação incentiva os homens de todas as idades a buscar acompanhamento e prevenção em saúde

Entre os procedimentos que podem fazer parte desse acompanhamento estão a aferição da pressão arterial, a avaliação do peso, a verificação da situação vacinal e a identificação de fatores de risco para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

Conforme a avaliação do profissional de saúde, também podem ser solicitados exames laboratoriais ou realizados encaminhamentos para outros serviços da rede municipal.

SAÚDE DA PRÓSTATA

Um dos principais assuntos abordados durante o Novembro Azul é o câncer de próstata. A doença pode não apresentar sintomas em suas fases iniciais, o que torna importante conhecer os fatores de risco e procurar orientação profissional diante de alterações na saúde.

Entre os sinais que merecem atenção estão dificuldade para urinar, diminuição da força do jato urinário, necessidade de urinar com frequência, principalmente durante a noite, e presença de sangue na urina. Esses sintomas também podem estar relacionados a outras condições, mas precisam ser avaliados por um profissional de saúde.

O exame de sangue PSA e o toque retal podem auxiliar na investigação de alterações na próstata, conforme indicação médica. A idade avançada e o histórico familiar de câncer de próstata estão entre os fatores de risco que devem ser considerados durante a avaliação.

Novembro Azul alerta para os riscos do câncer de próstata e a importância do diagnóstico precoce

Para homens sem sintomas, o Ministério da Saúde não recomenda a realização indiscriminada desses exames como rastreamento de rotina. A decisão deve considerar as características individuais e ser discutida com o profissional de saúde, que poderá explicar os possíveis benefícios e riscos.

CUIDAR DA SAÚDE

Além das consultas e avaliações, a prevenção envolve atitudes como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividades físicas, evitar o cigarro, reduzir o consumo de bebidas alcoólicas e acompanhar regularmente as condições de saúde.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de incentivar os homens a superar a resistência em procurar atendimento.

“Cuidar da saúde é um compromisso com a própria vida e com a família. Queremos que os homens de Porto Velho aproveitem esse momento para procurar nossas unidades, buscar orientação e fazer do cuidado uma prioridade durante todo o ano”, afirmou o prefeito.

A procura pelas unidades de saúde também permite acompanhar condições que podem se desenvolver sem sintomas evidentes, como a hipertensão. O atendimento regular contribui para identificar fatores de risco e orientar os cuidados necessários conforme a realidade de cada paciente.

Léo Moraes reforça a importância da prevenção e incentiva os homens a priorizarem os cuidados com a saúde

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou que o mais importante é transformar a procura por atendimento em um hábito.

“Queremos incentivar os homens a dar o primeiro passo e procurar nossas unidades de saúde. Não é preciso esperar sentir alguma coisa para buscar orientação. Uma consulta pode ajudar a identificar fatores de risco e iniciar os cuidados necessários”, destacou.

O acompanhamento na Atenção Primária à Saúde permite que os profissionais conheçam o histórico dos pacientes, identifiquem suas necessidades e orientem medidas de prevenção ao longo do ano, sem restringir os cuidados ao período da campanha.

ATENDIMENTO

Os homens interessados em iniciar o acompanhamento podem procurar a Unidade Básica de Saúde de referência e informar à equipe que desejam realizar uma avaliação.

Durante o atendimento, o profissional poderá verificar as necessidades de cada paciente, orientar sobre medidas preventivas e indicar consultas, exames ou encaminhamentos, quando necessários.

A Semusa reforça que o Novembro Azul é um incentivo para começar, mas o cuidado com a saúde deve continuar durante todo o ano. Manter o acompanhamento e procurar avaliação diante de sintomas ou alterações são atitudes importantes para preservar a saúde e a qualidade de vida.