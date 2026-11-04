Conexão Tech.RO segue para o segundo dia com programação voltada para inovação e transformação digital

Por Fernanda Silva

Publicada em 04/11/2026 às 16h19

O Conexão Tech.RO 2026, evento de tecnologia e inovação realizado pelo governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), segue nesta quarta-feira (04), e reúne especialistas, estudantes e profissionais da área para diversas atividades sobre inovação e transformação digital. O evento acontece na Rua Paulo Freire, n°4767, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, em Porto Velho. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do link disponível, as vagas são limitadas.

Nesta quarta, o público será recebido com uma série de atividades voltadas à tecnologia e ao futuro digital. serão abordados temas como:

Segurança cibernética;

Inteligência artificial;

Desenvolvimento de soluções inovadoras.

Veja a programação desta quarta-feira (04)

18h00 – Abertura e Credenciamento

Palestras:

18h50 – Governança Baseada em Evidências: A Ciência de Dados na Gestão do TJRO – Diego Souza

18h50 – Internet em Evolução: O Caminho Até o IPV6 – Sávyo Vinícius de Morais

18h50 – Inteligência Artificial Além do Óbvio; Aplicações Reais e Novas Possibilidades Para Negócios e Governos. – Alexandre Costa

19h55 – Dados Públicos: O Superpoder Que Ninguém Usa, Certo? – André Dhiogo

19h55 – E Depois da Faculdade? Carreira, Mercado de Trabalho e Concursos Públicos em um Mundo em Transformação – Prof Ridson

19h55 – Quem Herda Você? Direito Sucessório na Era da Inteligência Artificial – Dr. Fábio Viana

19h55 – To Split Or Not To Split: O Split Payment Como Mecanismo de Recolhimento de IVA e Seus Potenciais Impactos no Brasil – Dr. Rafael Duck

21h00 – Aplicação das Principais Metodologias de Gestão e Negócios combinadas com a Análise Exploratória de Dados (AED) e a Inteligência Artificial na Melhoria da Tomada de Decisão – Prof. Carlos André Barbosa de Jesus

21h00 – Culture hacking no serviço público: a experiência da Setic/RO – Delner Freire

21h00 – Fundamentos De Projetos De Tic: Abordando A Relação Ágil X Clássicos X Híbridos. – Umberto Gonçalves Ribeiro

21h00 – Implementação do Protocolo IPv6 na SETIC-RO: Desafios e Oportunidades – Gabriel Carrijo

Oficina:

19h00 – Agentes de IA Conversacionais: Sistema Baseado em Grande Modelo de Linguagem (LLMs) – Rosângela Silva

19h00 – Assistente de Programação com IA (Codex E Claude Code) – Anderson Seixas & Luis Henrique Bergonzini Souza

19h00 – Introdução a loT e a Transformação digital: Conhecendo o Ambiente Netacad – Evandro Cordeiro

19h00 – Introdução à Robótica Educacional com Arduino: Da Teoria à Prática – Prof Deise Lima

19h00 – Metodologia Ágil na Prática – Moisés Santos

Workshop:

19h00 – Do Caos ao Pipeline: Desenvolvimento Guiado por IA em Produção – Diego Noronha

19h00 – Jogos Eletrônicos: A Evolução de Consoles, Mobile e Motores Gráficos – Arthur William Douglas Francisco, Emanuel Douglas Régis & Yasmin Almeida da Silva

Para participar, é necessário se inscrever tanto no evento geral quanto nas atividades específicas, como palestras, oficinas, entre outras. A inscrição garante a vaga na atividade escolhida e o certificado de participação. As vagas são limitadas, e o controle de presença será feito com base nas inscrições. A programação completa e demais informações estão