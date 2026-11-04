Rede de educação infantil terá quatro novas creches com investimentos de R$ 22 milhões

Por Meiry Santos

Publicada em 04/11/2026 às 16h42

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), avança no planejamento para ampliar a oferta de vagas na educação infantil, com a previsão de construção de quatro novas creches na capital e nos distritos.

Na região da Ponta do Abunã, três distritos estão contemplados nos processos de licitação para a construção de novas unidades de educação infantil. Os investimentos estimados são de R$5.562.874,10 para Nova Califórnia, R$5.554.973,94 para Vista Alegre do Abunã e R$5.554.973,94 para Extrema. Juntos, os empreendimentos representam aproximadamente R$16,67 milhões.

Na zona urbana de Porto Velho, também está prevista a construção de uma Creche de Educação Infantil Tipo 2, no bairro Três Marias, na rua Santiago, s/nº. A obra integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), por meio do programa Creches e Pré-Escolas, e tem valor estimado de R$5.433.493,23.

A contratação será realizada por meio da Concorrência Eletrônica nº 85/2027/SMCL/PMPV, com abertura das propostas prevista para 5 de janeiro de 2027, às 10h, no horário de Brasília. O processo prevê a contratação de empresa especializada para executar a obra, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários.

Somados, os quatro empreendimentos representam um investimento estimado de R$22.106.315,21 para ampliar a infraestrutura da educação infantil no município. A implantação das unidades busca aumentar a capacidade de atendimento às crianças e facilitar o acesso das famílias à rede municipal de ensino.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de ampliar a estrutura da educação infantil e levar investimentos a diferentes regiões de Porto Velho.

“Investir na construção de creches é investir no futuro das nossas crianças. Estamos trabalhando para ampliar as vagas, melhorar a estrutura da rede municipal e garantir que as famílias, tanto da área urbana quanto dos distritos, tenham mais acesso à educação infantil”, afirmou o prefeito.

A previsão de construção das unidades contempla tanto a área urbana quanto comunidades mais distantes da capital. Com a conclusão das obras e a entrada em funcionamento das creches, a expectativa é ampliar as possibilidades de atendimento às famílias que necessitam de vagas na educação infantil.

Segundo a secretária adjunta da Semed, Débora Raposo, a iniciativa busca fortalecer a rede municipal de ensino e oferecer melhores condições para o desenvolvimento das crianças durante a primeira infância.

“Um investimento tanto na área urbana quanto nas comunidades mais distantes da capital”.

A distribuição dos investimentos entre a cidade e os distritos considera a necessidade de ampliar a infraestrutura educacional em diferentes localidades do município. As novas unidades ainda dependem da conclusão dos processos licitatórios e das etapas necessárias para o início das construções.

COMO CONSULTAR O EDITAL

Os interessados podem consultar os documentos da Concorrência Eletrônica nº 85/2027/SMCL/PMPV nos portais Compras.gov.br e Prefeitura de Porto Velho.

A abertura das propostas está prevista para 5 de janeiro de 2027, às 10h, no horário de Brasília. As informações sobre o processo e eventuais atualizações devem ser acompanhadas nos canais oficiais de licitação do município.