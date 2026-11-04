Prefeitura leva vacinação para comunidades mais longínquas de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 04/11/2026 às 16h22

A Prefeitura de Porto Velho, em parceria com o Governo de Rondônia, participa da edição 2026 do projeto Vacinação Sem Fronteira, iniciativa que busca ampliar o acesso à imunização nas comunidades mais distantes da capital, considerando a extensão territorial do município e as dificuldades de deslocamento enfrentadas pelos moradores.

Por meio das equipes municipais de saúde, a Prefeitura participa da 5ª Campanha de Vacinação Sem Fronteira, realizada entre os dias 3 e 14 de novembro, com ações voltadas à atualização da situação vacinal e à prevenção de doenças.

A iniciativa também ganha importância diante dos registros de doenças como sarampo e coqueluche na Bolívia, situação que reforça a necessidade de manter a vigilância epidemiológica e ampliar a proteção da população nas regiões próximas à fronteira.

A comitiva partiu na terça-feira (3) em direção aos distritos de Extrema e Nova Califórnia. A programação também contempla Vista Alegre, Abunã, Ramal Primavera, Vila da Penha, Linha Nona, Galo Velho e União Bandeirantes, levando os serviços de vacinação às comunidades atendidas pela campanha.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa contribui para garantir o acesso à imunização aos moradores que vivem longe da área urbana de Porto Velho, especialmente em localidades onde o deslocamento até as unidades de saúde pode ser mais difícil.

Campanha leva vacinação a comunidades afastadas e facilita a atualização vacinal dos moradores

“Vacina é proteção e garantia de qualidade de vida para a população. Sabemos das dificuldades encontradas por conta do tamanho do nosso município, mas, com parcerias e dedicação, estamos levando o direito à vacinação para nossos cidadãos que vivem em comunidades distantes e que não teriam essa oportunidade sem uma ação desse porte como o Vacinação Sem Fronteira”, disse o prefeito.

A realização da campanha permite que as equipes de saúde cheguem a localidades afastadas, facilitando o acesso dos moradores às vacinas e contribuindo para a atualização da situação vacinal da população, sem a necessidade de grandes deslocamentos.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a importância da parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) para a realização das atividades.

“Esse é um trabalho de proteção da nossa sociedade e, por isso, o apoio da Agevisa se fez primordial para que nossos servidores levem a vacinação até às nossas comunidades”, disse Sandra Cardoso.

A parceria reúne recursos e equipes das duas esferas de governo. A Prefeitura de Porto Velho disponibiliza as vacinas utilizadas durante a campanha, enquanto o Governo de Rondônia oferece apoio operacional e estrutural para a realização das atividades nas localidades contempladas.

A 5ª Campanha de Vacinação Sem Fronteira segue até 14 de novembro, com atendimento às comunidades previstas na programação e ações voltadas à prevenção de doenças e à ampliação da cobertura vacinal nas regiões mais afastadas do município.