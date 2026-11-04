Prefeitura atua na desobstrução de vias e retirada de árvores após fortes chuvas na capital

Por Sema

Publicada em 04/11/2026 às 17h01

As fortes chuvas que atingiram Porto Velho nesta terça-feira (3) mobilizaram equipes da Prefeitura para atender ocorrências provocadas pelos temporais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) atuou na retirada de árvores e na desobstrução de vias públicas, buscando reduzir os transtornos causados pelas condições climáticas e restabelecer a circulação nas áreas afetadas.

Atualmente, a Sema conta com uma equipe de 11 profissionais preparada para atender esse tipo de ocorrência, com o apoio de maquinário pesado, como retroescavadeiras, utilizado nos trabalhos de remoção de árvores e outros obstáculos que possam comprometer o trânsito e a segurança da população.

Somente após os temporais mais recentes, a equipe atendeu oito chamados relacionados aos impactos das chuvas. O trabalho envolve desde a realização de podas até a retirada de árvores que caem sobre ruas e espaços públicos, permitindo a liberação das vias e diminuindo os riscos de acidentes.

Em situações mais graves, especialmente quando há ocorrências envolvendo residências, a equipe da Sema também atua em colaboração com o Corpo de Bombeiros Municipal, reforçando o atendimento e o suporte às famílias atingidas.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, destaca a importância da estrutura de atendimento para responder às ocorrências provocadas pelas chuvas e garantir maior segurança à população.

Equipe atendeu oito ocorrências após temporais, com podas e remoção de árvores para liberar vias e reduzir riscos

“O trabalho das nossas equipes é fundamental para atender essas situações com agilidade, principalmente quando árvores e outros obstáculos comprometem a circulação ou oferecem riscos às pessoas. Estamos preparados para atuar nesses casos e trabalhar em conjunto com os demais órgãos municipais”.

O prefeito Léo Moraes ressalta que a prioridade da gestão é garantir uma resposta rápida às ocorrências e minimizar os impactos dos temporais na rotina dos moradores.

“A prioridade é garantir que a população tenha uma resposta rápida diante dos transtornos provocados pelas chuvas. Nossas equipes estão mobilizadas para desobstruir as vias, retirar árvores e reduzir os riscos, trabalhando para que a cidade retome sua normalidade o mais rápido possível”.

Orientações à população

Ao identificar uma árvore caída ou com risco de queda, a orientação é manter distância, evitar o contato com galhos e troncos e não tentar realizar a remoção por conta própria. A população deve acionar imediatamente a Defesa Civil Municipal pelo telefone 199 ou pelo plantão via WhatsApp, no número (69) 98473-2112.

Caso a árvore tenha atingido a rede elétrica ou existam fios rompidos no local, é fundamental não se aproximar e acionar a Energisa. Em situações que apresentem risco imediato à vida, o Corpo de Bombeiros também pode ser chamado pelo telefone 193.

Outra alternativa para registrar ocorrências relacionadas à arborização urbana é o aplicativo PVH+, disponível para celulares. O registro pode ser realizado na aba “Meio Ambiente”, permitindo que a população informe eventuais danos à área verde do município.

A Prefeitura reforça a importância de que os moradores sigam as orientações de segurança e utilizem os canais oficiais para comunicar ocorrências, contribuindo para um atendimento mais rápido e para a proteção de todos.