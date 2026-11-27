Por IG

Publicada em 27/11/2026 às 10h49

Gabriela Duarte, de 52 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira (26) após o maquiador Fernando Torquatto compartilhar uma foto da atriz. O profissional da beleza resgatou uma produção em homenagem à modelo alemã Veruschka (1939-2026), que inspirou a caracterização da filha de Regina Duarte.

"Compartilho aqui um retrato que fiz da minha querida atriz Gabriela Duarte em um trabalho no qual homenageei a estética inesquecível de Veruschka", escreveu o maquiador na legenda da publicação.

Na imagem, Gabriela aparece bem diferente do que o público está acostumado. O visual extravagante, composto por cabelos loiros volumosos, acessórios chamativos e maquiagem glamourosa, teve como destaque a sombra azul.

Os olhos marcados eram uma das características frequentemente presentes em maquiagens usadas por Veruschka e outras modelos icônicas que atuaram durante os anos 60 e 70 como a britânica Twiggy.

A foto da produção de Gabriela Duarte foi resgatada por Fernando Torquatto justamente no dia em que o falecimento de Veruschka foi anunciado. Ela morreu no dia 24 de novembro, aos 87 anos, em Berlim, na Alemanha. A causa da morte não foi divulgada.

"Hoje, nos despedimos de Veruschka, uma das modelos mais icônicas de todos os tempos. Ao lado de Twiggy e Jean Shrimpton, ela representou uma geração de mulheres que revolucionou a estética dos anos 60 e transformou para sempre a fotografia de moda", escreveu o maquiador na legenda da publicação.

"Sua beleza singular, sua expressividade e sua extraordinária capacidade de transformação inspiraram profundamente o meu trabalho, assim como o de tantos profissionais ao redor do mundo", completou Torquatto.

Internautas sugerem uso de inteligência artificial

A imagem de Gabriela Duarte caracterizada de Veruschka logo viralizou nas redes sociais, principalmente pelo fato de parte do público não ter conseguido reconhecer a atriz. Com isso, internautas passaram a sugerir que a foto passou por algum tipo de edição utilizando inteligência artificial (IA).

"Teve IA aí também, né?", questionou um. "A IA gritando", afirmou outro. "O uso de IA já está passando dos limites", disse um terceiro usuário do Instagram.