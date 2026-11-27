Por IG

Publicada em 27/11/2026 às 10h45

Ana Castela, de 23 anos, virou assunto nas redes sociais após aparecer com os lábios inchados em um vídeo publicado, na última quinta-feira (26), no Instagram. A imagem levantou rumores de que a cantora teria feito um procedimento estético. Diante dos comentários, a boiadeira fez questão de esclarecer a situação .

Tudo começou quando a cantora publicou um vídeo brincando com a situação. Ao mostrar o inchaço, localizado no lado esquerdo do lábio superior, ela disparou:

Decidi que a partir de hoje faço preenchimento labial, mas eu quero só aqui desse lado, não quero embaixo nem aqui. Ai, que raiva, cara!". "Socorro, me deu alergiaAna Castela

Apesar de ter apontado o motivo do inchaço, alguns seguidores passassem a especular que a cantora havia passado por algum procedimento estético.

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Horas depois de publicar o primeiro vídeo, Ana Castela precisou retornar ao Instagram e esclarecer que não fez preenchimento labial.

"Tem gente realmente achando que eu fiz procedimento. Não fiz! Alguma coisa me deu alergia, ai que raiva. Agora estou aqui comendo lichia, porque eu estou triste com essa boca. Ai, que vergonha aparecer assim", disse a cantora.

Ana Castela nega procedimento após surgir com a boca inchada. Foto: Instagram/Ana Castela

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Ana Castela já passou por procedimentos estéticos

Apesar de o preenchimento labial não ter passado de especulação, Ana Castela já passou por intervenções estéticas anteriormente. Ainda na infância, a artista passou por uma otoplastia, cirurgia que corrige o tamanho ou a posição das orelhas. Segundo a cantora, o procedimento cirúrgico não teve o resultado esperado.

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Já em novembro de 2023, Ana Castela passou por seu primeiro procedimento estético no rosto. Na ocasião, a artista passou por uma rinomodelação para deixar o nariz mais retinho. "Vou fazer o meu primeiro procedimento estético. Olha o tamanho da agulha, eu vou passar mal", disse a cantora, que mostrou detalhes de tudo nas redes sociais.

Na época, Ana tranquilizou os fãs e explicou que o procedimento era simples, com objetivo de reduzir uma elevação no nariz."Eu tenho um leve quebra-molas. É só fazer ele ficar reto e mais nada", contou.

Ana Castela manda indireta de biquíni

Ana Castela deu o que falar nesta quinta-feira, ao publicar um vídeo em seu perfil oficial no TikTok. No registro, a cantora aparece fazendo uma trend com a música "Nunca", da amiga e também cantora sertaneja Duda Bertelli.

"Sua saudade tem nome / Tem endereço / A cor da minha pele / A cor do meu cabelo / Usa o mesmo perfume / Tem o meu jeito / É melhor aceitar / Sabe quando ela vai ser melhor que eu? Nunca", diz trecho da letra da música.