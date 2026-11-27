Por IG

Publicada em 27/11/2026 às 10h39

Diogo Nogueira, de 45 anos, abriu o jogo sobre sua participação no "Programa Silvio Santos", do SBT, ao lado de Patrícia Abravanel. A interação entre os dois chamou atenção e parte do público interpretou o clima descontraído como um possível flerte.

O episódio aconteceu durante o quadro Jogo das 3 Pistas, quando uma dica envolvendo a palavra "petisco" deu origem a um diálogo divertido entre os famosos. Ao perguntar se Patrícia era a resposta, o cantor foi surpreendido com a resposta da apresentadora, que afirmou ser "a refeição inteira" e "banquete".

Em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan, o músico esclareceu que tudo não passou de uma brincadeira e explicou que apenas acompanhou o tom da conversa. "Acho muito interessante na Patrícia que ela segue o roteiro que o pai fazia. Eu apenas entrei na brincadeira, entrei no jogo. E me diverti pra caramba", disse.

Diogo também reagiu aos boatos de que Patrícia teria reatado o casamento com Fábio Faria devido à "cantada" que ele deu nela."Vi que depois falaram que ela só voltou para o marido porque eu dei uma cantada nela. Olha o que as pessoas falam, isso é muito maluco, cara!", declarou.

Solteiro desde o fim do relacionamento com Paolla Oliveira, o famoso também comentou sobre sua fase atual."Estou solteiro, feliz no momento que estou vivendo. Tenho curtido bastante, indo às rodas de samba de surpresa, chego do nada, sabe? Estou aberto para tudo, estou aberto para a vida", contou.