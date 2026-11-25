Por Eli Batista

Publicada em 25/11/2026 às 16h42

Cacoal completa 49 anos de emancipação política, no dia 26 de novembro, com uma história marcada pelo trabalho, pela coragem dos pioneiros e pelos avanços conquistados ao longo do tempo. Ao celebrar a data, o deputado Cirone Deiró reforça o compromisso de continuar trabalhando pelo município, com ações que fortalecem todas as áreas. “O aniversário simboliza não apenas o passado de conquistas, mas também o futuro de uma cidade que segue em constante crescimento”, afirmou.





De acordo com o deputado, neste período festivo, mais do que celebrar, é importante prestar contas do trabalho realizado em favor do município. São cerca de R$ 90 milhões assegurados junto ao Governo do Estado. Os recursos foram investidos na execução de obras e de diversas outras ações.



O trabalho desenvolvido por Cirone atendeu todas as áreas, desde a agricultura ao esporte, passando pela saúde, educação, social e infraestrutura. As pessoas com deficiência também receberam atenção especial.



Entre os investimentos estão R$ 30 milhões em pavimentação asfáltica, R$ 7 milhões na nova rodoviária de Cacoal, R$ 4 milhões na drenagem da Avenida Uirapuru, construção de galerias de concreto na cidade e na área rural, revitalização de praças e reforma de prédio públicos.



Cuidar, ensinar e incluir

Principal parceiro da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), Cirone Deiró destinou aproximadamente R$ 5 milhões em emendas parlamentares, para a manutenção da unidade. Também foi o articulador de emenda coletiva, no valor de R$ 4,7 milhões, para a construção de um Centro de Diagnóstico do Câncer, em Cacoal.



Cirone garantiu, por meio de emenda parlamentar, a liberação de R$ 1 milhão para atender procedimentos cirúrgicos, nas áreas ortopédica, vascular e urológica, de pacientes regulados pelo Hospital Regional de Cacoal.



Escolas estaduais e municipais foram reformadas e ampliadas, com recursos assegurados por Cirone. Os estabelecimentos de ensino receberam também investimentos em equipamentos de tecnologia, veículos e projetos educacionais.



Apoiador contínuo do Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic), Cirone assegurou recursos para a construção de salas de aula e aquisição de novos equipamentos para a entidade. Também garantiu investimentos para a Associação dos Surdos de Cacoal (APASA) e para o Centro do Altismo, para a aquisição de equipamentos.



Cultura e lazer para todos

A cultura e o lazer também receberam apoio. Cirone assegurou recursos para todas as edições da Feira do Café e do Cacau (Cafecau), para a tradicional Festa da Linguiça, a “Pomer Wurst Fest”, para a realização do 1º Rodeio Cacoal Country Bulls e para as festividades de aniversário da cidade.



O Residencial Morada do Bosque ganhou uma pista de caminhada, além de outras obras de urbanização e acessibilidade. A praça do Village do Sol e a do Distrito do Riozinho foram revitalizadas. A Praça Municipal, localizada no centro da cidade, também receberá investimentos. Cirone assegurou R$ 1,2 milhão para executar o projeto. O dinheiro está na conta da Prefeitura.



Mais apoio para o esporte

Entidades, atletas e desportistas das mais diversas modalidades receberam apoio contínuo de Cirone. Além de investir na realização de eventos esportivos, ele assegurou recursos para fortalecer as associações. O apoio do deputado transformou a realidade das corridas de rua e de ciclismo.



O deputado assegurou recursos para a Associação dos Esportes Equestres de Cacoal, que realiza anualmente, o Circuito de Provas Equestres da cidade, com a participação de homens, mulheres e crianças apreciadores do esporte a cavalo.



Os atletas do futebol feminino e masculino foram contemplados com a distribuição de bolas, redes e uniformes. A Associação Desportiva e Ecológica dos Pescadores de Cacoal (ASDEC) recebeu barco de alumínio, carreta reboque e motor de popa capota, além de recursos para a todas as edições do Campeonato de Pesca Esportiva.



O deputado destinou recursos para a construção de um centro de treinamento da Associação Esportiva de Cacoal, no Bairro Teixeirão, para a a reforma do Ginásio Poliesportivo Capitão Rui Luiz Teixeira e para a reforma do piso do Ginásio Poliesportivo Ronaldo Aragão.



Setor produtivo recebe mais apoio



O trabalho realizado por Cirone garantiu mais apoio ao setor produtivo e foi decisivo para transformar a realidade da agricultura familiar. Os produtores receberam tratores, caminhões, máquinas de colher e de secar café, além de placas de energia solar e de diversos outros equipamentos e implementos agrícolas.



Os investimentos contemplaram 22 associações rurais. Com máquinas e implementos adquiridos com recursos assegurados pelo deputado, o produtor rural, que antes entregava o café maduro na empresa compradora e ficava esperando o resultado, teve a oportunidade de vender o produto beneficiado, pronto para ser exportado, sabendo o que produziu, a quantidade e o quanto vai ganhar com essa produção.