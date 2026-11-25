Com o objetivo de organizar a distribuição das vagas e facilitar o acesso da população ao serviço, permitindo que os cidadãos saibam antecipadamente em qual dia deverão realizar o agendamento, de acordo com o município ou posto de atendimento desejado, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), divulga um novo cronograma para o agendamento de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A nova programação começa a valer a partir do dia 30 de novembro de 2026, com a liberação de vagas organizadas por grupos de municípios, de segunda a quinta-feira, sempre às 12h30 de forma remota por meio do Portal do Cidadão disponível no link: https://portaldocidadao.ro.gov.br/Servico/Detalhes?id=6519034e-f310-4cbb-3d7d-08da1e5c6341.
AGENDAMENTO
A Sesdec orienta que os interessados realizem o agendamento exclusivamente no dia da semana indicado para o município ou posto de atendimento escolhido através do Portal Cidadão Ro. As vagas ficarão disponíveis até o preenchimento.
Em caso de feriado na data prevista para a liberação dos agendamentos, as vagas serão disponibilizadas no último dia útil anterior. Os atendimentos serão realizados na semana seguinte à abertura dos agendamentos, de segunda a sexta-feira.
A população deve ficar atenta ao cronograma para não perder a data de liberação das vagas e garantir a oportunidade de agendar a emissão da Carteira de Identidade Nacional.
Segundo o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, a organização do calendário tem a finalidade de tornar o acesso ao serviço mais simples e eficiente para a população. “A organização dos agendamentos por grupos de municípios permite que a população tenha mais clareza sobre os dias de liberação das vagas e possa se programar com antecedência. O objetivo é facilitar o acesso à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, garantindo mais organização e transparência na prestação desse serviço”, afirmou.
NOVO CRONOGRAMA – GRUPOS DE MUNICÍPIOS
Segunda-feira – às 12h30
• Candeias do Jamari;
• Guajará-Mirim;
• Nova Mamoré;
• Itapuã do Oeste;
• Extrema – Porto Velho;
• União Bandeirantes – Porto Velho;
• Porto Velho – Tudo Aqui Centro.
Terça-feira – às 12h30
• Alto Paraíso;
• Ariquemes – Tudo Aqui;
• Buritis;
• Cujubim;
• Jaru;
• Ji-Paraná – Tudo Aqui;
• Machadinho do Oeste;
• Ouro Preto do Oeste;
• Presidente Médici;
• Vale do Anari.
Quarta-feira – às 12h30
• Alta Floresta do Oeste;
• Cacoal;
• Costa Marques;
• Mirante da Serra;
• Rolim de Moura;
• São Francisco do Guaporé;
• São Miguel do Guaporé – Tudo Aqui;
• Urupá.
Quinta-feira – às 12h30
• Cerejeiras;
• Colorado do Oeste;
• Espigão do Oeste;
• Pimenta Bueno;
• Porto Velho – IG Shopping;
• Vilhena.
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