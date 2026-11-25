Por Ana Carolina Fonseca

Publicada em 25/11/2026 às 16h31

Com o objetivo de organizar a distribuição das vagas e facilitar o acesso da população ao serviço, permitindo que os cidadãos saibam antecipadamente em qual dia deverão realizar o agendamento, de acordo com o município ou posto de atendimento desejado, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), divulga um novo cronograma para o agendamento de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN). A nova programação começa a valer a partir do dia 30 de novembro de 2026, com a liberação de vagas organizadas por grupos de municípios, de segunda a quinta-feira, sempre às 12h30 de forma remota por meio do Portal do Cidadão disponível no link: https://portaldocidadao.ro.gov.br/Servico/Detalhes?id=6519034e-f310-4cbb-3d7d-08da1e5c6341.

AGENDAMENTO

A Sesdec orienta que os interessados realizem o agendamento exclusivamente no dia da semana indicado para o município ou posto de atendimento escolhido através do Portal Cidadão Ro. As vagas ficarão disponíveis até o preenchimento.

Em caso de feriado na data prevista para a liberação dos agendamentos, as vagas serão disponibilizadas no último dia útil anterior. Os atendimentos serão realizados na semana seguinte à abertura dos agendamentos, de segunda a sexta-feira.

A população deve ficar atenta ao cronograma para não perder a data de liberação das vagas e garantir a oportunidade de agendar a emissão da Carteira de Identidade Nacional.

Segundo o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, Hélio Pachá, a organização do calendário tem a finalidade de tornar o acesso ao serviço mais simples e eficiente para a população. “A organização dos agendamentos por grupos de municípios permite que a população tenha mais clareza sobre os dias de liberação das vagas e possa se programar com antecedência. O objetivo é facilitar o acesso à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, garantindo mais organização e transparência na prestação desse serviço”, afirmou.

NOVO CRONOGRAMA – GRUPOS DE MUNICÍPIOS

Segunda-feira – às 12h30

• Candeias do Jamari;

• Guajará-Mirim;

• Nova Mamoré;

• Itapuã do Oeste;

• Extrema – Porto Velho;

• União Bandeirantes – Porto Velho;

• Porto Velho – Tudo Aqui Centro.

Terça-feira – às 12h30

• Alto Paraíso;

• Ariquemes – Tudo Aqui;

• Buritis;

• Cujubim;

• Jaru;

• Ji-Paraná – Tudo Aqui;

• Machadinho do Oeste;

• Ouro Preto do Oeste;

• Presidente Médici;

• Vale do Anari.

Quarta-feira – às 12h30

• Alta Floresta do Oeste;

• Cacoal;

• Costa Marques;

• Mirante da Serra;

• Rolim de Moura;

• São Francisco do Guaporé;

• São Miguel do Guaporé – Tudo Aqui;

• Urupá.

Quinta-feira – às 12h30

• Cerejeiras;

• Colorado do Oeste;

• Espigão do Oeste;

• Pimenta Bueno;

• Porto Velho – IG Shopping;

• Vilhena.