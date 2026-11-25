Entre os dias 24 e 29 de novembro, Porto Velho recebe mais uma edição do programa cirúrgico da Operação Sorriso, realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A iniciativa tem como objetivo oferecer atendimento especializado e cirurgias gratuitas para crianças, adolescentes e adultos que nasceram com fissura labiopalatina.
Durante a triagem, que teve início na terça-feira (24), os pacientes passam por avaliações com uma equipe multiprofissional, que inclui profissionais de pediatria, fonoaudiologia e cirurgia plástica, entre outras especialidades. A partir dessas avaliações, são definidos os tratamentos mais adequados para cada caso, incluindo a necessidade de intervenção cirúrgica ou de outras abordagens terapêuticas.
Os pacientes com indicação cirúrgica são encaminhados para a realização dos procedimentos entre os dias 26 e 29 de novembro, no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro ou no Hospital Infantil Cosme e Damião, conforme a avaliação de cada caso.
O programa é destinado a pessoas de todas as idades que nasceram com fissura labiopalatina. Todos os atendimentos e procedimentos realizados pela iniciativa são gratuitos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a parceria busca ampliar o acesso da população ao tratamento especializado, contribuindo para a saúde, a qualidade de vida e a autoestima dos pacientes.
Pessoas com fissuras labiopalatinas podem ir ao Nufis sem precisar encaminhamento médico
O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, ressaltou que o tratamento representa um avanço na qualidade de vida dos pacientes, além de contribuir para o fortalecimento da autoestima e do bem-estar. “Muitas crianças e adultos enfrentam situações de discriminação em razão da fissura. O procedimento pode transformar diferentes aspectos da vida dessas pessoas, desde a qualidade de vida até a autoestima. Nosso objetivo é oferecer mais saúde e bem-estar à população.”
NÚCLEO DE FISSURADOS DE RONDÔNIA
Além das ações realizadas durante o programa, Rondônia conta com o Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis), anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho. O serviço oferece acolhimento, tratamento cirúrgico e acompanhamento pós-operatório às pessoas com fissura labiopalatina.
As consultas podem ser agendadas pelo WhatsApp, por meio do número (69) 99341-5950. Também é possível realizar o agendamento presencialmente, sem necessidade de encaminhamento, diretamente na unidade, localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.
O núcleo disponibiliza atendimento nas seguintes especialidades:
Pediatria;
Nutrição;
Fonoaudiologia;
Fisioterapia;
Psicologia;
Enfermagem;
Cirurgia Plástica;
Otorrinolaringologia;
Clínica Médica;
Odontologia-Geral;
Odontopediatria;
Ortodontia; e
Cirurgia Bucomaxilofacial.
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