Por Lara Régis

Publicada em 25/11/2026 às 16h25

Entre os dias 24 e 29 de novembro, Porto Velho recebe mais uma edição do programa cirúrgico da Operação Sorriso, realizado em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). A iniciativa tem como objetivo oferecer atendimento especializado e cirurgias gratuitas para crianças, adolescentes e adultos que nasceram com fissura labiopalatina.

Durante a triagem, que teve início na terça-feira (24), os pacientes passam por avaliações com uma equipe multiprofissional, que inclui profissionais de pediatria, fonoaudiologia e cirurgia plástica, entre outras especialidades. A partir dessas avaliações, são definidos os tratamentos mais adequados para cada caso, incluindo a necessidade de intervenção cirúrgica ou de outras abordagens terapêuticas.

Os pacientes com indicação cirúrgica são encaminhados para a realização dos procedimentos entre os dias 26 e 29 de novembro, no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro ou no Hospital Infantil Cosme e Damião, conforme a avaliação de cada caso.

O programa é destinado a pessoas de todas as idades que nasceram com fissura labiopalatina. Todos os atendimentos e procedimentos realizados pela iniciativa são gratuitos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a parceria busca ampliar o acesso da população ao tratamento especializado, contribuindo para a saúde, a qualidade de vida e a autoestima dos pacientes.

Pessoas com fissuras labiopalatinas podem ir ao Nufis sem precisar encaminhamento médico

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, ressaltou que o tratamento representa um avanço na qualidade de vida dos pacientes, além de contribuir para o fortalecimento da autoestima e do bem-estar. “Muitas crianças e adultos enfrentam situações de discriminação em razão da fissura. O procedimento pode transformar diferentes aspectos da vida dessas pessoas, desde a qualidade de vida até a autoestima. Nosso objetivo é oferecer mais saúde e bem-estar à população.”

NÚCLEO DE FISSURADOS DE RONDÔNIA

Além das ações realizadas durante o programa, Rondônia conta com o Núcleo de Fissurados de Rondônia (Nufis), anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, em Porto Velho. O serviço oferece acolhimento, tratamento cirúrgico e acompanhamento pós-operatório às pessoas com fissura labiopalatina.

As consultas podem ser agendadas pelo WhatsApp, por meio do número (69) 99341-5950. Também é possível realizar o agendamento presencialmente, sem necessidade de encaminhamento, diretamente na unidade, localizada na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, Bairro Industrial. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

O núcleo disponibiliza atendimento nas seguintes especialidades:

Pediatria;

Nutrição;

Fonoaudiologia;

Fisioterapia;

Psicologia;

Enfermagem;

Cirurgia Plástica;

Otorrinolaringologia;

Clínica Médica;

Odontologia-Geral;

Odontopediatria;

Ortodontia; e

Cirurgia Bucomaxilofacial.