Por IG

Publicada em 25/11/2026 às 16h19

Paulinho Vilhena e a esposa, Maria Luiza, publicaram no Instagram um vídeo em que falaram sobre fé e a importância da família. No entanto, Luana Piovani deixou um comentário na publicação, abordando questões familiares.

O casal destacou os desafios e as inseguranças que surgem com a paternidade e afirmou que pretende usar as redes sociais para falar sobre temas como família e espiritualidade.

"Eu e o Paulo tivemos uma realização esses dias. Sempre tivemos uma relação próxima com Deus, mas, depois que a Manuela nasceu, ficamos mais próximos", enfatizou Maria Luiza.

"Como pai e mãe, a gente se sente insuficiente, com medo, inseguranças e consciência do nosso tamanho, que é pequeno diante de Deus. Então fortalecemos nossa fé, crenças e contamos com a força d'Ele", pontuou o ator.

"Sentimos que nosso propósito aqui nesta Terra, por termos um alcance grande, é mostrar o quanto a família é importante e o quanto, nos tempos modernos, as pessoas esquecem disso."Deus é o centro de tudo, é o que nos dá propósito, caminho, tudo. A gente, sempre que puder, vai reforçar isso para vocês", disse Maria.

Luana Piovani faz provocação

Luana Piovani, no entanto, fez questão de expor sua opinião sobre o assunto para o casal. A atriz não concordou com a fala dos dois e deixou um comentário rebatendo sobre o assunto com o argumento de que algumas pessoas não têm suporte dentro da família.

"E no caso daqueles que têm uma família que não dá suporte, que maltrata, não aceita? Continua sendo prioritário ou vocês incentivam que esse laço se rompa e que o indivíduo vá buscar sua alegria e seguir seus sonhos com liberdade e amor? Eu amo minha família, mas acho que pode ter pessoas que não tenham essa família deliciosa e amorosa e se sintam mal pela hipervalorização dela", disse Luana.