Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 25/11/2026 às 16h28

FIM DA CANETADA

25 de novembro de 202610:Quem precisa buscar ou deixar familiares no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira passou a contar com mais opções de estacionamento após a retirada das placas que proibiam parar veículos em determinados pontos da área externa do terminal. A mudança, anunciada pela Prefeitura de Porto Velho em abril de 2025, completou mais de um ano e representa uma alternativa para motoristas que utilizam o local.

Antes da intervenção, condutores que tentavam estacionar nas proximidades do aeroporto, mesmo por poucos minutos, estavam sujeitos à aplicação de multas e à remoção dos veículos. A situação gerava dificuldades principalmente para quem precisava realizar o embarque ou desembarque de passageiros.

Com a revisão da sinalização, a medida passou a permitir o estacionamento nos locais liberados, ampliando as possibilidades de acesso ao terminal sem a necessidade de utilizar exclusivamente o estacionamento privativo.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a decisão considerou as dificuldades enfrentadas pelos moradores que precisavam deixar ou buscar familiares no aeroporto.

“Foram milhares de multas aplicadas, mas essa história acabou. Hoje, o porto-velhense tem seu acesso garantido ao aeroporto. Uma cidade focada na qualidade de vida de seus cidadãos tem regras, mas regras justas e com respeito à sociedade”, disse o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes.

A reorganização do espaço busca facilitar a rotina dos usuários do aeroporto, especialmente durante o embarque e desembarque de passageiros. A liberação do estacionamento em pontos anteriormente proibidos, entretanto, não dispensa o cumprimento das normas de trânsito e o respeito à sinalização existente.

ATENÇÃO À SINALIZAÇÃO

O secretário municipal de Trânsito, Iremar Torres, reforçou o caráter educativo da Semtran e destacou a importância de os motoristas respeitarem as regras de circulação no entorno do aeroporto.

“É uma área de segurança nacional, por isso é necessário que motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres se atentem à sinalização nesse local. A Semtran segue com seu trabalho constante de educação no trânsito”, disse o secretário.

Mesmo com a mudança, os condutores devem observar os locais permitidos para estacionamento, evitar paradas irregulares e manter livres os espaços destinados à circulação de veículos e pedestres.

O Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira atende passageiros que utilizam voos comerciais e conexões para diferentes destinos do país. A reorganização do estacionamento na área externa busca oferecer mais praticidade a quem precisa acessar o terminal, sem comprometer a segurança e a circulação na região.