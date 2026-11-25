Por Emily Costa

Publicada em 25/11/2026 às 16h40

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Divisão de Monitoramento e Acompanhamento do Plano Diretor Participativo (DMAP), iniciou as etapas de coleta de informações que vão subsidiar o 5º Relatório Anual de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do Município (PDPM), com ano de referência 2026.

O levantamento prevê a inclusão de dados das unidades setoriais da administração municipal e permitirá acompanhar a execução das diretrizes, ações e indicadores relacionados ao planejamento do território.

Este relatório integra o processo de monitoramento previsto no PDPM, instituído pela Lei Complementar nº 838/2021, e reúne informações produzidas ao longo do ano para acompanhar a execução e avaliar a evolução das ações estabelecidas no plano.

Dados de diferentes áreas

Neste ano, a novidade é que a coleta está sendo realizada por meio do Levantamento Inteligente de Dados do Plano Diretor (LID), com o preenchimento das informações pelos técnicos indicados de cada unidade setorial, conforme as áreas temáticas das ações previstas.

Prefeito Léo Moraes destaca o planejamento e o monitoramento das ações para o desenvolvimento de Porto Velho

Após o envio e preenchimento online, as informações serão organizadas e analisadas pela Divisão de Monitoramento e Acompanhamento do Plano Diretor (DMAP). Esse modelo permite reunir dados de diferentes setores em um único documento e acompanhar como as ações do poder público se relacionam com o planejamento territorial de Porto Velho.

Na prática, essa consolidação ajuda a identificar os avanços já alcançados, os pontos que exigem maior atenção e os indicadores que vão orientar as próximas etapas da gestão municipal.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do acompanhamento contínuo das políticas públicas e da integração entre as diferentes áreas da administração municipal.

Relatórios anuais permitem acompanhar os avanços e as metas do Plano Diretor de Porto Velho

“Planejar o futuro da cidade exige responsabilidade, organização e acompanhamento permanente. Reunir informações de diferentes setores permite avaliar o que já avançou, identificar os desafios e direcionar melhor as ações da gestão, sempre pensando no desenvolvimento de Porto Velho e na qualidade de vida da população”.

Informação ajuda a acompanhar o futuro da cidade

O acompanhamento do PDPM ocorre de forma contínua, desde 2022, por meio da coleta e análise anual de informações sobre a execução das diretrizes e dos indicadores previstos no plano. Esses dados são sistematizados em relatórios anuais, que permitem acompanhar os avanços e avaliar o cumprimento das ações estabelecidas.

Enquanto os dados do 4º Relatório de Acompanhamento (referente a 2025) já estão consolidados e disponíveis para consulta pública, o início da nova coleta pelo LID marca o avanço do ciclo de 2026.

Consulte os documentos e acompanhe o planejamento:

Levantamento Inteligente de Dados do Plano Diretor (LID)

4º Relatório Anual de Acompanhamento do PDPM, referente a 2025