Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 25/11/2026 às 16h52

Trinta e sete estudantes do Ensino Médio e 10 professores de Língua Inglesa da Rede Pública Estadual de Ensino embarcaram na terça-feira (24), em Porto Velho, para participar do Intercâmbio Rondônia – Edição Londres 2026. A iniciativa proporciona uma experiência de imersão linguística, educacional e cultural no Reino Unido, com permanência prevista até 22 de dezembro.

Durante o intercâmbio, os estudantes participarão de cursos de Língua Inglesa em instituições internacionais de ensino e os professores terão formação também em instituição internacional. A programação contempla, ainda, atividades culturais e vivências que possibilitam o contato com diferentes contextos sociais e educacionais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as iniciativas de internacionalização da educação ampliam as oportunidades de aprendizagem e proporcionam aos estudantes e profissionais da rede pública experiências de formação em outros países. “o intercâmbio é um projeto que garante ao estudante e ao professor o aprimoramento prático da língua inglesa, como também vivências e experiências fora do país”, ressaltou.

Segundo a diretora-geral de Educação, Daniele Brasil, o intercâmbio integra uma política mais ampla de internacionalização da Educação Básica em Rondônia, que busca proporcionar aos estudantes e professores oportunidades de formação em outros países, por meio de cursos, capacitações e experiências profissionais. “A edição de Londres permite que os participantes aprimorem o conhecimento da Língua Inglesa em um ambiente de imersão, ao mesmo tempo em que se defrontam com novas culturas e diferentes experiências”, explicou.

Gabriel Freitas, de 17 anos, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santa Ana, de Alvorada do Oeste, contou que o processo de seleção começou no segundo semestre de 2025, com etapas de classificação por notas, produção de redação e entrevista, realizada em 2026. “É uma sensação muito satisfatória dessa conquista. Eu espero que a gente consiga conhecer cada vez mais a cultura lá e conseguir aprender mais o inglês.”

A estudante Júlia Vieira, de 17 anos, da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral Marechal Cordeiro de Farias, em Pimenta Bueno, destacou a expectativa de ampliar os conhecimentos e desenvolver a comunicação em Língua Inglesa. Ela soube do programa em 2024, acompanhou a abertura do processo para estudantes do Ensino Médio no ano seguinte e participou das etapas de seleção. “Eu pretendo trazer muito conhecimento, inglês muito fluido também. Não fluente, mas com o inglês que dê para as pessoas me entenderem de forma que eu consiga me comunicar com todo o mundo.”

Para Esther Martins, de 17 anos, estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina, em Ariquemes, a experiência também representa uma oportunidade de contribuir com seus objetivos profissionais. Interessada em seguir carreira na área de Biologia, ela considera o domínio do inglês importante para a produção de pesquisas e artigos científicos. “Eu pretendo ir principalmente para experienciar uma nova cultura, conhecer um novo país, novas pessoas, novas conexões e também aprender o inglês”.

A viagem também é motivo de orgulho para as famílias. Geter Freitas, pai de Gabriel, acompanhou o filho até Porto Velho para a despedida e destacou a importância da oportunidade. “É bastante emocionante ver o filho da gente classificado para um evento como esse, pois sabemos que vai trazer novos conhecimentos. É uma oportunidade para poucos e ele conseguiu essa conquista, então me orgulho muito dele por isso”, disse.

PROFICIÊNCIA EM INGLÊS

A iniciativa evidencia o aprimoramento da proficiência em Língua Inglesa, ampliar os repertórios culturais, reforçar o protagonismo juvenil e proporcionar aos docentes contato com diferentes metodologias e práticas pedagógicas. Durante a permanência no exterior, os participantes contarão com acompanhamento institucional, técnico-pedagógico e logístico da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).