Por Assessoria

Publicada em 25/11/2026 às 17h01

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), juntamente com a Prefeitura de Pimenta Bueno, realiza uma solenidade muito especial de reconhecimento aos professores que se destacaram nos resultados do SAERO 2025.

O SAERO, Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Rondônia, é uma avaliação de larga escala que permite analisar a aprendizagem dos estudantes, identificar os avanços alcançados e compreender quais aspectos ainda precisam de atenção. Mais do que apresentar números, essa avaliação oferece um diagnóstico importante da educação municipal, contribuindo para o planejamento de ações e o fortalecimento das políticas públicas educacionais.

Hoje, estamos reconhecendo os 32 professores cujas turmas apresentaram resultados expressivos, com maior número de estudantes nos níveis proficiente e avançado, sendo 10 professores do 2º ano, 10 professores do 3º ano, 10 professores do 5º ano, 02 professores do 9º ano. Esse reconhecimento representa a valorização do trabalho docente, do compromisso com a aprendizagem e das boas práticas desenvolvidas em nossas escolas.

Esses resultados também refletem um trabalho construído coletivamente, com orientações e acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, por meio das ações do programa PROALFA, além do empenho das equipes gestoras, coordenadores, professores, estudantes e familiares.

É um dia de orgulho, celebração e gratidão. Celebramos não apenas os resultados alcançados, mas principalmente o compromisso de cada profissional que acredita na educação e trabalha diariamente para garantir uma aprendizagem de qualidade aos nossos alunos. A educação so avança quando todos assumem o compromisso.

Parabéns aos professores homenageados e a toda a comunidade escolar de Pimenta Bueno! A educação se fortalece quando reconhecemos, valorizamos e celebramos quem faz a diferença na aprendizagem dos nossos estudantes.