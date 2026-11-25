Por Jhon Silva

Publicada em 25/11/2026 às 16h34

Transformar a própria história em uma oportunidade de negócio é o sonho de muitas pessoas. Para valorizar essas trajetórias e mostrar a força da cultura negra no empreendedorismo, a Prefeitura de Porto Velho promove, nesta sexta-feira (27), uma programação especial no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), a partir das 9h30.

A atividade integra as ações do Novembro Negro e terá como tema “Empreendedorismo e Ancestralidade”, com experiências que mostram como os conhecimentos e as tradições de origem africana contribuem para a geração de renda e o fortalecimento da identidade cultural.

A palestra será conduzida por Taísa Arruda, criadora da Rue Cachos e diretora criativa da Goccia Cosméticos. A empreendedora compartilhará sua trajetória no segmento de cabelos cacheados e tranças, destacando como a valorização da beleza negra pode abrir caminhos profissionais.

CULTURA E OPORTUNIDADES

O evento também contará com uma roda de conversa com a participação da advogada Karina, da OAB, para abordar questões relacionadas à vivência da população negra na sociedade. A programação inclui exposição de artesanato, vestimentas e artigos afro-brasileiros, além de atividades culturais.

Novembro Negro promove encontro sobre empreendedorismo, ancestralidade e valorização da cultura afro-brasileira

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de incentivar iniciativas que reconheçam a diversidade cultural e o empreendedorismo.

“Valorizar a cultura negra é reconhecer histórias, talentos e oportunidades. Queremos incentivar o empreendedorismo e fortalecer espaços onde as pessoas possam compartilhar conhecimentos e construir novos caminhos”.

A iniciativa busca ampliar os espaços de diálogo e dar visibilidade às experiências de empreendedorismo que valorizam a identidade cultural e os conhecimentos transmitidos entre gerações.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Anne Cleyanne, explicou que a programação busca aproximar a comunidade de histórias inspiradoras e ampliar o debate sobre igualdade de oportunidades.

“Queremos mostrar que a ancestralidade também representa força, conhecimento e oportunidade de empreender. É um momento de aprendizado, troca de experiências e valorização da contribuição da cultura negra para nossa sociedade”.

O encontro também representa uma oportunidade para reconhecer a contribuição da cultura afro-brasileira em diferentes atividades econômicas e fortalecer a troca de experiências entre os participantes.

COMO PARTICIPAR

A programação é aberta à população e será realizada nesta sexta-feira, 27 de novembro, a partir das 9h30, no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), na capital.

Os interessados podem realizar a inscrição antecipadamente pelo aplicativo ou portal PVH+ ou diretamente no local do evento.

Inscrições: https://pvhmais.portovelho.ro.gov.br/

A atividade reúne cultura, conhecimento e empreendedorismo em uma programação que incentiva a valorização das identidades e amplia os espaços de participação da comunidade.