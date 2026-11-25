Por Adaides Batista

Publicada em 25/11/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), apoiou a realização do Seminário Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, com o tema “Porto Velho Alimenta: Políticas Públicas, Direito à Alimentação e Compromisso com o Futuro”.

O evento foi realizado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEAN), com o apoio da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (CAISAN), reunindo representantes do poder público, conselhos, instituições e organizações da sociedade civil para discutir estratégias de fortalecimento das políticas de segurança alimentar e nutricional no município.

A Semias participou por meio da técnica Waldemarina Galvão, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEAN). Também estiveram presentes representantes das secretarias municipais de Educação (Semed), Fernanda Gomes; Saúde (Semusa), Rosimary Garcia; e Agricultura e Abastecimento (Semagric), Lais Lisboa, reforçando a importância da atuação integrada entre as diferentes áreas da administração municipal.

Encontro debate diretrizes para o Plano Municipal de Segurança Alimentar 2026–2029

A programação teve como principal objetivo promover o diálogo intersetorial e contribuir para a construção do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PLAMSAN 2026–2029), instrumento que estabelece diretrizes, metas e responsabilidades para o desenvolvimento de ações voltadas à garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável.

“Combater a fome e garantir o acesso à alimentação adequada é uma prioridade. Estamos fortalecendo parcerias e políticas públicas para cuidar de quem mais precisa”, destacou o prefeito Leo Moraes.

Palestras e rodas de conversa abordaram temas como agricultura familiar, abastecimento alimentar, insegurança alimentar, vulnerabilidade social e identificação das famílias que necessitam de proteção social. Também foram discutidas as metas e responsabilidades dos diferentes setores na implementação do plano.

O seminário também contou com a participação de Carla Caratin, coordenadora nacional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que acompanhou as discussões e contribuiu com o debate sobre o fortalecimento das estratégias de segurança alimentar e nutricional.

Assistência social contribui para combater a fome e apoiar famílias vulneráveis

Outro destaque foi a discussão sobre alimentação escolar e agricultura familiar, com ênfase no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de temas relacionados à alimentação adequada, prevenção de doenças e promoção da saúde.

O encontro também abriu espaço para a apresentação do papel do COMSEAN no acompanhamento e na construção do PLAMSAN, seguida de uma roda de conversa para elaboração coletiva de propostas e compromissos voltados à execução do plano no período de 2026 a 2029.

A participação da Semias reforça a importância da política de assistência social na identificação e no acompanhamento de famílias em situação de vulnerabilidade, contribuindo para a articulação de ações intersetoriais de enfrentamento à fome e à insegurança alimentar.

A iniciativa fortalece a participação social e a integração entre o poder público e a sociedade civil, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Porto Velho com a promoção da segurança alimentar, a garantia de direitos e a melhoria da qualidade de vida da população.