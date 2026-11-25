Por IG

Publicada em 25/11/2026 às 16h17

Os anúncios de venda da mansão de Renato Aragão, de 91 anos, continuam circulando no mercado imobiliário, mesmo em meio à repercussão sobre uma possível penhora judicial do imóvel por causa de uma dívida de IPTU superior a R$ 670 mil. Avaliada em R$ 18 milhões, a propriedade fica no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, e voltou a despertar curiosidade pelas dimensões e pela estrutura de luxo.

Uma das ofertas descreve a residência como uma espécie de clube particular. Construída em um terreno de aproximadamente 3 mil metros quadrados, a propriedade conta com quatro suítes, dez vagas de garagem e guarita para controle de acesso. O anúncio também destaca a presença de uma quadra de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, piscina, churrasqueira e salão de festas.

A estrutura interna inclui ainda uma sala de estar com mais de 100 metros quadrados, sala de jantar, biblioteca, dois escritórios, bar, adega, chapelaria, sala de costura e cozinha planejada. Entre os diferenciais da área externa estão o heliponto, o pomar e os jardins com paisagismo. A suíte principal dispõe de closet e banheira de hidromassagem.

Mansão está à venda desde 2023

A tentativa de comercialização do imóvel não é recente. A residência já aparecia em anúncios desde 2023, com valores que ultrapassavam R$ 16 milhões, até alcançar a avaliação atual de R$ 18 milhões. Outro custo relacionado à propriedade são as parcelas do IPTU, que variavam entre R$ 10 mil e R$ 11 mil mensais.

A discussão sobre a situação do imóvel ganhou força após uma decisão judicial envolvendo os débitos tributários atribuídos ao humorista. A determinação de penhora foi assinada em 27 de outubro pela juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Capital.