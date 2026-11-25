Por G1

Publicada em 25/11/2026 às 16h07

Dois policiais morreram e outros quatro ficaram feridos após uma emboscada de homens armados contra uma patrulha da Polícia Nacional da Colômbia no norte do estado de Cauca. O ataque ocorreu na região de Tres Esquinas, na estrada entre os municípios de Padilla e Puerto Tejada, segundo a emissora local "Radio Blu".

As vítimas foram identificadas como os patrulheiros Kevin David Torres e Bayron Jesús Riascos Murillo. Segundo autoridades locais, os criminosos usaram fuzis para atacar os agentes.

No momento da emboscada, a patrulha acompanhava funcionários de uma empresa privada que seguiam para uma escola rural. Eles instalariam um parque infantil para crianças de famílias camponesas da região.

O secretário de Governo de Padilla, Cristóbal Laso, informou que equipes de investigação foram mobilizadas. Dois dos policiais feridos foram levados para a clínica Valle del Lili, em Cali.

Dissidentes das Farc atuam na região

O norte de Cauca é uma das áreas de atuação de dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

As Farc foram uma organização guerrilheira fundada em 1964, com o objetivo de derrubar o governo colombiano e estabelecer um regime socialista. O grupo protagonizou um conflito armado de mais de cinco décadas contra o Estado, marcado por atentados, sequestros, extorsões e envolvimento com o narcotráfico.

Em 2016, os grupos assinaram um acordo de paz com o governo de Juan Manuel Santos e se desmobilizaram como organização guerrilheira. Parte de seus antigos integrantes, porém, rejeitou o acordo e continuou atuando em grupos dissidentes.

O assassinato dos policiais acontece em meio a uma nova onda de violência no país dias depois do acordo de paz completar dez anos.

Os números mostram a dimensão do problema. Nos primeiros nove meses de 2026, grupos armados realizaram 323 ataques com drones explosivos, um aumento de 95,8% em relação ao mesmo período de 2025, segundo a Fundação Ideas para la Paz (FIP). Nos dois primeiros meses do governo de Abelardo de la Espriella, o crescimento chegou a 132,5% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.

A expansão das organizações armadas também preocupa. Segundo dados do Ministério da Defesa colombiano compilados pela FIP, o número de integrantes de grupos ilegais passou de 15.120, em dezembro de 2022, para 28.802, em julho de 2026. O aumento foi de aproximadamente 90%.

A implementação do acordo de paz também está longe de ser concluída. Apenas 36% dos compromissos previstos no tratado haviam sido cumpridos após dez anos, segundo levantamento do Instituto Kroc citado pelo jornal espanhol "El País". No período, 521 signatários do acordo foram assassinados, de acordo com dados da Defensoria do Povo da Colômbia.

Espriella defende uma estratégia de enfrentamento militar. O presidente encerrou as negociações de paz com grupos armados iniciadas por seu antecessor, Gustavo Petro, e intensificou as operações militares. Desde que assumiu, seu governo realizou 11 bombardeios contra organizações ilegais, segundo levantamento da emissora espanhola RTVE.