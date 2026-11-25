Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 16h05

O pedido de suspensão cautelar do processo seletivo para ingresso nos programas de residência médica do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), em 2027, foi negado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). Apesar disso, foi determinado o aprofundamento das investigações sobre as condições estabelecidas para o preenchimento das 44 vagas.

A decisão foi proferida pelo conselheiro Jailson Viana de Almeida, responsável pela relatoria do processo nº 3119/26, instaurado a partir de denúncia envolvendo o Edital nº 19/2026/HB-COREME.

Entre os aspectos submetidos à fiscalização estão os critérios de avaliação curricular, as possibilidades de apresentação de recursos e a bonificação destinada aos concluintes de residência em Medicina de Família e Comunidade. As disposições referentes às ações afirmativas e aos mecanismos de desempate também serão objeto de análise jurídica.

Uma das exigências questionadas é a obrigatoriedade de inscrição ativa no Conselho Regional de Medicina no momento da candidatura ao processo seletivo. Segundo a análise preliminar, a regra pode limitar a participação de estudantes que estejam concluindo a graduação, ainda que tenham condições de obter o registro profissional antes do início das atividades.

Também foi identificada uma possível incompatibilidade entre o calendário de matrículas estabelecido pelo edital e a regulamentação nacional. Serão examinadas, ainda, as condições impostas aos candidatos de programas que possuem como pré-requisito a conclusão de outra residência médica.

Nesse último caso, as dúvidas concentram-se no momento em que a formação anterior deve ser comprovada, considerando a situação dos profissionais que ainda estejam concluindo essa etapa.

Ao indeferir a medida cautelar, Jailson Viana de Almeida considerou que não foi suficientemente demonstrado o risco de a continuidade da seleção comprometer a eficácia de uma futura decisão do Tribunal. Foram ponderadas, igualmente, as possíveis consequências de uma interrupção do certame para os candidatos inscritos e para o planejamento dos programas de residência.

Até o momento, não foram determinadas modificações no edital nem reconhecidas definitivamente irregularidades nas condições de participação.

Os questionamentos serão submetidos à instrução processual e poderão ser afastados após os esclarecimentos apresentados pela administração. A fiscalização examinará a regularidade das exigências estabelecidas para o acesso aos programas de formação médica nas duas unidades públicas de saúde.