Por G1

Publicada em 25/11/2026 às 15h52

O governo dos Estados Unidos deixou de lado, de forma discreta, propostas de acordos comerciais com a Rússia que seriam utilizadas como incentivo para tentar encerrar a guerra na Ucrânia. A iniciativa perdeu força depois que Moscou demonstrou pouco interesse nos projetos apresentados, informou a agência de notícias Reuters nesta quarta-feira (25), com base em reportagem do jornal britânico Financial Times.

De acordo com a publicação, os enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, informaram a autoridades europeias que parcerias entre empresas americanas e russas não são mais um elemento central da estratégia dos Estados Unidos para convencer Moscou a encerrar o conflito.

O Financial Times baseou a informação em relatos de cinco autoridades informadas sobre a mudança de estratégia.

As propostas envolviam possíveis negócios nos setores de energia e aviação. Entre as ideias discutidas estavam investimentos de empresas americanas em projetos petrolíferos russos e na produção de titânio, segundo a publicação.

Rússia perdeu interesse em propostas de negócios

Inicialmente, autoridades russas teriam recebido de forma positiva as sugestões apresentadas pelos americanos. No entanto, o governo de Vladimir Putin posteriormente esfriou o interesse nas iniciativas.

Segundo o Financial Times, a mudança ocorreu em meio à manutenção das exigências russas para um acordo de paz. Moscou insiste que a Ucrânia ceda territórios e aceite outras concessões que Kiev considera inaceitáveis.

Uma das autoridades ouvidas pelo jornal afirmou que os russos deixaram claro que não estavam interessados nesse tipo de proposta.

O governo americano não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters sobre o assunto. A agência informou que não conseguiu verificar de forma independente o relato publicado pelo Financial Times.

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Propostas incluíam investimentos em petróleo e gasodutos

Jared Kushner, genro de Donald Trump, vinha participando das tentativas de negociar uma trégua entre Rússia e Ucrânia. Segundo o Financial Times, ele considera que a retomada das relações comerciais entre os países poderia ter papel importante na reconstrução da paz.

Em outubro, autoridades russas e americanas, incluindo Kushner, discutiram a possibilidade de envolver um investidor dos Estados Unidos nos gasodutos Nord Stream, que transportavam gás russo para a Alemanha antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A informação sobre as conversas foi divulgada pela Reuters naquele mês.

Além dos gasodutos, as propostas incluíam possíveis investimentos americanos em projetos de petróleo e na produção de titânio na Rússia, conforme o jornal britânico.

Em outubro, o governo Trump também suspendeu temporariamente sanções americanas sobre combustíveis russos. As restrições tinham como objetivo reduzir as receitas de Moscou utilizadas para financiar a guerra na Ucrânia.

A suspensão ocorreu depois que a Rússia concordou em fornecer diesel aos mercados internacionais, em uma tentativa de reduzir os preços dos combustíveis.