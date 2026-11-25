Por MPF/ RO

Publicada em 25/11/2026 às 15h45

O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma ação civil pública para responsabilizar dois envolvidos na exploração ilegal de cassiterita no município de Monte Negro, em Rondônia. A atividade teria provocado a degradação de 4,8 hectares de solo e vegetação, incluindo 1,4 hectare de área de preservação permanente (APP), em um afluente do rio Massangana. O MPF pede a recuperação ambiental da região e indenizações pelos danos causados.

O garimpo foi flagrado em setembro de 2021 pela Polícia Militar Ambiental de Rondônia, durante uma fiscalização. Segundo a ação, a exploração ocorria de forma mecanizada, com uso de escavadeira hidráulica, revolvimento do solo e dragagem do leito do curso d'água, sem as autorizações exigidas. A investigação identificou a extração de pelo menos 2,8 toneladas de cassiterita, avaliadas em R$ 347,3 mil, valor que o MPF busca recuperar aos cofres públicos.

Laudo pericial da Polícia Federal estimou em, no mínimo, R$ 308,2 mil o custo de recuperação da área degradada. Na ação, o MPF requer que os responsáveis apresentem e executem um plano de recuperação de área degradada (PRAD), com medidas para recompor a vegetação nativa, recuperar o solo e restaurar o leito e as margens do córrego.

A ação também pede indenização de R$ 100 mil por danos morais coletivos de cada um dos envolvidos, além da proibição de novas atividades de extração mineral na área sem as licenças necessárias.

Assinada pelo procurador da República André Luiz Porreca Ferreira Cunha, a ação é de responsabilidade do 2º Ofício da Amazônia Ocidental, unidade do MPF especializada no enfrentamento à mineração ilegal nos estados de Rondônia, Roraima, Amazonas e Acre.

ACP 1027184-54.2026.4.01.4100