Por ASSESSORIA

Publicada em 25/11/2026 às 15h17

Tomaram posse nesta quarta-feira (25) os conselheiros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-Fundeb) para o quadriênio 2027–2030. A cerimônia aconteceu no Auditório da Prefeitura, com a presença da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Na mesma reunião, o Conselho elegeu sua diretoria, por unanimidade:

Presidente: Vilson Sena de Macedo

Vice-presidente: Diogo Altieres Moreno Santos

Os conselheiros foram nomeados pelo Decreto nº 7.391, de 12 de novembro de 2026. A função do CACS-Fundeb é acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundeb, analisar as prestações de contas e verificar o cumprimento das normas do financiamento da educação básica pública.

É o controle social em ação: a população também acompanha como o dinheiro da educação é aplicado.