Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 25/11/2026 às 15h34

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta quarta-feira (25) que a violência de gênero contra mulheres atingiu nível de "atrocidade inaceitável".

Durante a abertura de sessão de julgamentos, a ministra, que é a única mulher integrante da Corte, destacou o início da campanha "16 Dias de Ativismo contra a Violência de Gênero", promovida pela Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres).

Para Cármen Lúcia, a data é importante para sensibilizar a sociedade sobre a gravidade do quadro de violência contra a mulher.

"A minha lembrança é porque há uma séria de providências, de reuniões que tem tido curso nesta semana, considerando a gravidade do quadro de violência contra a mulher no Brasil, que vai desde uma ameaça até o feminicídio, que tem atingido números de atrocidades absolutamente inaceitáveis", afirmou.

A ministra também afirmou que o Supremo tem cumprido o papel de promover a igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas os números de feminicídios e de violência física têm aumentado.

"A importância desta reunião mundial, estabelecida pela ONU, é para que cada um de nós se sensibilize com o quadro de tamanha gravidade, que não pode ser desconhecido por nós da área do direito", completou.

De acordo com a ONU Mulheres, cinco mulheres foram mortas a cada hora por parceiro ou parente em 2025.