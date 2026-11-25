Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 25/11/2026 às 15h48

O sistema Defesa Civil Alerta já emitiu mais de 4 mil avisos em todo o país desde a sua criação, em 2024, sendo 95% alertas severos e 5% alertas extremos. Os dados foram informados nesta quarta-feira (25) pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Ao participar de entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ele avaliou que os números demonstram o quanto a ferramenta tem salvado vidas e patrimônios. “Garantem melhor condição não de diminuir o evento, mas de lidar melhor com o evento”.

Histórico

O Defesa Civil Alerta teve seu projeto-piloto iniciado em agosto de 2024, com os primeiros alertas enviados em 11 municípios nas regiões Sul e Sudeste. Em dezembro de 2024, o sistema foi oficialmente declarado operacional para todos os estados dessas duas regiões.

A expansão para o Nordeste ocorreu em junho de 2025. No Norte e no Centro-Oeste, o sistema passou a operar em setembro de 2025 e outubro de 2025, respectivamente.



Ministro Waldez Góes durante entrevista no programa Bom dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Tecnologia

A tecnologia envia mensagens de texto e avisos sonoros para celulares em áreas de muito risco, sem necessidade de cadastro prévio. Os alertas aparecem de forma destacada na tela e podem tocar mesmo em aparelhos em modo silencioso. Qualquer cidadão, independentemente do DDD, que esteja no município com previsão de desastre, pode receber o alerta.

A ferramenta é gratuita e alcança celulares Android e iOS lançados a partir de 2020 e com cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G. O recurso não depende de pacote de dados e funciona mesmo se o usuário estiver ou não conectado à rede wi-fi.

Alertas

O alerta severo indica necessidade de ações preventivas, como em casos de chuvas fortes com riscos de deslizamentos ou alagamentos, e o celular emite som de alarme, sem interromper o modo silencioso. A tela fica bloqueada até que o usuário decida fechá-la.

Para receber o alerta severo, é preciso acessar as configurações do celular. No caso do sistema operacional Android, basta acessar Configurações, Segurança e Emergência, e Alerta de Emergência Sem Fio. No caso do sistema iOS, basta acessar Notificações e habilitar as opções de alerta.

O alerta extremo é o nível mais alto, com urgência imediata, e serve para situações de risco grave para a vida e a propriedade. Nesse caso, o celular emite sinal sonoro que se mantém ativo mesmo com o aparelho em modo silencioso. A tela do celular é congelada e só pode ser liberada ao fechar a notificação. Não é possível desativas a configuração.