Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 25/11/2026 às 15h46

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de quatro lotes de medicamentos indicados para o tratamento de câncer. A própria empresa detentora do registro, Janssen-Cilag Farmacêutica, informou que os medicamentos são irregulares.

A resolução foi publicada nesta quarta-feira (25) no Diário Oficial da União.

Entre os lotes estão o QAS3E15 (validade: até 12/26) e o QHS5U06 (validade até 7/27) do produto Darzalex, identificados no mercado brasileiro.

Segundo a empresa, os medicamentos, destinados à comercialização na Turquia, apresentam diferenças em relação à embalagem do produto registrado no Brasil, incluindo erros de digitação e diferenças em relação às características técnicas de referência.

Já o lote 2154044 do medicamento Imbruvica 140 mg (90 cápsulas/frasco, fabricação 10/2024 e validade até 9/2027), segundo a Anvisa, foi produzido para distribuição e comercialização no mercado chinês, mas foi identificado no mercado brasileiro. “A apresentação cápsulas não tem registro na Anvisa.”

“Por fim, o lote 06A02V de Imbruvica 140mg não corresponde a produto fabricado pela empresa. A comercialização de medicamento falsificado representa risco sanitário elevado, uma vez que não há garantia de sua identidade, qualidade, segurança e eficácia, em desacordo com a legislação sanitária”, destacou a agência.

Toxina botulínica

A resolução publicada também determina a apreensão de um lote falsificado do medicamento Dysport (toxina botulínica). A empresa detentora do registro do produto, Beaufour Ipsen Farmacêutica, informou desconhecer o Lote 039228.

Produtos sem registro

A resolução prevê ainda a apreensão e proíbe a fabricação, a importação, a venda, a distribuição, a propaganda e o uso de medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial das marcas GMP/Growth Muscle Pharma. Os produtos, à venda na internet, não têm registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

Veja quais são os produtos proibidos:

Winstrol (oleosa) GMP

Stanozolol comp. GMP

Proviron GMP

Propionato de testosterona GMP

Primobolan GMP

Oxandrolona GMP

NPP GMP

Masteron GMP

Decanoato de nandrolona (Deca) GMP

Hemogenin GMP

Enantato de testosterona GMP

Durateston GMP

Dianabol GMP

Boldenona GMP

Deposteron GMP

Acetato de trembolona GMP

“As ações de fiscalização aplicam-se a quaisquer pessoas físicas, jurídicas ou veículos de comunicação que promovam a divulgação, exposição à venda, distribuição, comercialização ou uso dos referidos produtos”, informou a Anvisa.