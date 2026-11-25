Por GCI

Publicada em 25/11/2026 às 15h49

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) lançaram, nesta quarta-feira (25/11), o edital do Prêmio Prioridade Absoluta 2027. A iniciativa vai avaliar e reconhecer políticas públicas municipais voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Os 52 municípios de Rondônia estão automaticamente inscritos.

A solenidade ocorreu no auditório do edifício-sede do TJRO, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais. A procuradora de Justiça, Andréa Luciana Damacena Ferreira Engel, representou o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago. O evento reuniu representantes das três instituições parceiras e do Município de Porto Velho. A abertura cultural foi realizada pelo Coral Canto Livre do MPRO, sob a regência da maestra Sabrynne Sena.

Atuação conjunta

Durante a solenidade, Andréa Engel destacou que a garantia dos direitos da infância e da adolescência depende da atuação articulada entre família, sociedade e poder público. Para a representante do MPRO, a premiação busca transformar compromissos legais em ações concretas e incentivar o compartilhamento de experiências entre os municípios.

“O prêmio Prioridade Absoluta traz um chamado à ação, ao colocar em destaque o compromisso que todos nós temos com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes para que sejam respeitados, protegidos e efetivamente assegurados”, afirmou.

A procuradora de Justiça também ressaltou que a prioridade absoluta está prevista no artigo 227 da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e em instrumentos internacionais de proteção à infância.

Segundo ela, a troca de experiências entre as instituições do sistema de Justiça e os integrantes da rede de proteção contribui para fortalecer as políticas públicas.

“Garantir os direitos de crianças e adolescentes exige um trabalho permanente que envolve atuação conjunta, intersetorial e corresponsável entre família, sociedade e poder público, sem que nenhum serviço atue isoladamente”, destacou.

Engel também manifestou a satisfação do MPRO em participar da parceria com o TJRO e o TCE-RO. A proposta, segundo ela, é estimular uma cultura permanente de compromisso com a infância, para que a prioridade absoluta se traduza na implementação de políticas públicas.

Cinco eixos

O edital estabelece cinco eixos de avaliação, com pontuação total de 6.670 pontos. Cada instituição parceira ficará responsável pela análise das áreas relacionadas às suas atribuições constitucionais.

Os critérios estão distribuídos da seguinte forma:

Educação (MPRO): avalia acesso, permanência e infraestrutura escolar. Entre os documentos exigidos estão laudos de potabilidade da água e alvarás de prevenção contra incêndio.

Assistência Social (MPRO): verifica a estrutura dos serviços de acolhimento e a composição das equipes dos centros de assistência social.

Sistema Socioeducativo (TJRO): analisa a qualidade do atendimento e as oportunidades oferecidas aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.

Acolhimento Institucional e Familiar (TJRO): avalia os serviços de acolhimento, com incentivo à modalidade Família Acolhedora.

Primeira Infância (TCE-RO): examina as políticas de cuidado integral nos primeiros anos de vida e a elaboração dos planos municipais pela primeira infância.

O regulamento considera o porte populacional dos municípios para assegurar condições de avaliação compatíveis com as diferentes realidades. Também permite que cidades menores comprovem a oferta de serviços por meio de consórcios públicos e atendimentos regionalizados.

Reconhecimento

Os municípios poderão receber os selos Diamante, Ouro, Prata e Bronze, conforme o desempenho alcançado. As três cidades com as maiores pontuações gerais também receberão o troféu oficial da premiação.

A peça representa uma árvore com três raízes entrelaçadas, em referência à parceria entre MPRO, TJRO e TCE-RO. Os galhos formam rostos de crianças e adolescentes, enquanto cinco estrelas simbolizam os eixos de avaliação.

Cronograma

As prefeituras terão até junho e julho de 2027 para encaminhar a documentação comprobatória, conforme os prazos estabelecidos no edital. A cerimônia de entrega da premiação está prevista para 12 de outubro de 2027, Dia das Crianças.

No encerramento da solenidade, o presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel, ressaltou que a prioridade à infância exige dos gestores públicos medidas para superar limitações orçamentárias e assegurar políticas de proteção. A ação reforçou a articulação institucional em torno da proteção dos direitos de crianças e adolescentes.