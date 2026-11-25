Por G1

Publicada em 25/11/2026 às 16h03

Uma falha em um sistema de radar em solo está provocando atrasos em voos nos Estados Unidos, nesta terça-feira (24). Cerca de 370 voos registraram atrasos. Desse total, 214 tinham Chicago como destino.

O problema acontece às vésperas do feriado de Ação de Graças, um dos períodos de maior movimento nos aeroportos norte-americanos. Milhões de pessoas viajam pelo país para passar o feriado com familiares e amigos.

A falha está concentrada no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, e afeta um equipamento usado pelo controle de tráfego aéreo.

A ferramenta em questão é usada para monitorar aviões e veículos nas pistas e nas áreas de circulação do aeroporto.

Segundo as autoridades norte-americanas, técnicos trabalham para reparar o sistema.

O aeroporto de Chicago é um dos principais centros de operações das companhias American Airlines e United Airlines. Por isso, os atrasos também podem afetar passageiros que fazem conexões em Chicago para chegar a outros destinos nos Estados Unidos.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), os atrasos eram, em média, de 47 minutos. A previsão era de que o problema continuasse até a madrugada de quarta-feira (25).