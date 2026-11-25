Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 25/11/2026 às 16h05

A assessoria de comunicação do deputado federal Thiago Flores (União Brasil-RO) divulgou uma atualização nesta quarta-feira (25) sobre o acidente ocorrido durante a madrugada na BR-364, em Rondônia, corrigindo informações relacionadas à conduta do motorista do outro veículo envolvido.

Inicialmente, havia sido informado que o condutor teria deixado o local sem prestar socorro. Entretanto, segundo informações obtidas posteriormente pela assessoria, o motorista estava presente quando a ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A equipe de comunicação do parlamentar esclareceu a situação por meio de uma nova nota à imprensa.

Quanto ao estado de saúde de Thiago Flores, a assessoria informou que o deputado está fora de perigo e apresenta boa recuperação. O parlamentar já retornou para casa, onde permanece em observação em razão do impacto sofrido na cabeça durante o acidente.

A previsão é de que Flores se manifeste pessoalmente sobre o ocorrido assim que estiver em melhores condições.

Por intermédio da assessoria, o deputado agradeceu a Deus pelo livramento, às pessoas que contribuíram para seu atendimento e pelas manifestações de carinho, solidariedade e orações recebidas.