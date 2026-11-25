Por Jackson Vicente

Publicada em 25/11/2026 às 16h37

O clima natalino já começa a tomar conta do Palácio Rio Madeira (PRM), com a realização do Natal de Luz 2026, promovido pelo governo de Rondônia, que chega com uma proposta de levar momentos de encanto para famílias, em Porto Velho. O evento tem início marcado para esta quinta-feira (26), a partir das 17h, com uma programação especial preparada para esta data, além de uma estrutura e decoração natalinas que permanecerão abertas à visitação até janeiro de 2027.

Segundo a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), a iniciativa busca fortalecer as tradições natalinas e incentivar a convivência familiar e social. Com o tema “Natal Clássico e Congelante”, a decoração transformará o espaço em um cenário especial, reunindo iluminação temática, tecnologia e elementos que remetem à magia do momento, prometendo agradar pessoas de todas as idades.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca o convite à população para participar da programação e conhecer os cenários preparados para esta edição. “Preparamos esse espaço com muito carinho para que visitem e possam celebrar o Natal, criar boas lembranças e compartilhar momentos especiais ao lado de quem amam. É um período de união e renovação da vida, e queremos que cada pessoa se sinta acolhida e vivencie a magia dessa época tão especial.”

ESTRUTURA E NOVIDADES

Mais de 1,3 milhão pontos de luz estão programados para serem acendidos na atração

A estrutura do Natal de Luz 2026 contará com mais de 1,3 milhão pontos de luz, distribuídos em uma composição de iluminação temática e cenográfica. A estrutura foi planejada para valorizar a iluminação e os elementos decorativos, contando com efeitos luminosos dinâmicos, que contribuem para criar uma atmosfera especial e destacar a tradição do mês de dezembro.

Entre as novidades preparadas para a edição, estão um túnel digital de 14 metros, céu colorido, bosque iluminado, jardim congelante e portais decorados com flocos de neve. A tecnologia Pixel LED também será utilizada para apresentar imagens animadas e transições de cores a fim de criar diferentes experiências visuais aos visitante do espaço.

PROGRAMAÇÃO

Durante o evento de abertura, o público poderá aproveitar uma programação especial preparada para o Natal de Luz 2026, conforme atividades a seguir:

Apresentação Instrumental da Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho;

Ato Ecumênico;

Pronunciamento oficial e acendimento das luzes natalinas;

Chegada do Papai Noel;

Momento para fotos com o Papai Noel e população.

A programação é um convite para reunir a família e aproveitar momentos de lazer em um ambiente preparado para celebrar uma das épocas mais aguardadas do ano.