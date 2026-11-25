Por Andréia Fortini

Publicada em 25/11/2026 às 16h44

Com foco na qualificação da assistência e na resposta aos indicadores epidemiológicos do estado, o governo de Rondônia realiza, nos dias 24 e 25 de novembro, em Porto Velho, a Capacitação em Manejo Clínico das Hepatites Virais e Atualização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) das Hepatites B, C e Coinfecções. A iniciativa promovida por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO) e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), reúne equipes de saúde do Brasil e da Bolívia para aprimorar o diagnóstico oportuno, a condução clínica e a continuidade do cuidado na rede pública.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir na atualização permanente das equipes garante um atendimento mais resolutivo à população, e fortalece o Sistema Único de Saúde em Rondônia com capacitação técnica e organização dos serviços, assegurando que o diagnóstico chegue mais cedo e que o paciente tenha acompanhamento completo.

EPIDEMIOLOGIA

De acordo com o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, o cenário exige respostas técnicas integradas. “Os indicadores mostram a importância de manter a vigilância ativa e os profissionais atualizados para interromper a evolução silenciosa dessas infecções e evitar complicações graves como cirrose e câncer hepático”, explicou.

PROTOCOLOS

Durante os dois dias de programação, participantes aprofundam critérios laboratoriais, fases de infecção, entre outros

Durante os dois dias de programação, os participantes aprofundam critérios laboratoriais, fases de infecção, uso racional de antivirais de ação direta, manejo de situações especiais e fluxos entre Atenção Primária, serviços especializados, laboratórios e assistência farmacêutica.

A coordenadora das Hepatites Virais da Gerência Técnica de Vigilância Epidemiológica (GTVEP), enfermeira da Agevisa/RO, Francilene Alves de Miranda, ressaltou que a atualização dos protocolos dá segurança à tomada de decisão clínica e reduz a perda de seguimento dos pacientes. “Quando alinhamos a vigilância epidemiológica com a prática assistencial nos municípios, conseguimos ampliar a testagem, investigar coinfecções como a hepatite Delta e garantir que a pessoa vinculada ao serviço conclua o tratamento com sucesso.”

INTEGRAÇÃO

O encontro também conta com o alinhamento técnico nacional e a cooperação internacional na faixa de fronteira, fortalecendo as estratégias rumo à meta global de eliminação das hepatites virais como problema de saúde pública até 2030. Presente na atividade, a coordenadora-geral de Vigilância das Hepatites Virais do Ministério da Saúde, enfermeira Tiemi Arakawa, enfatizou o papel estratégico dos estados amazônicos no enfrentamento das infecções. “A atualização dos PCDTs aproxima as diretrizes nacionais da realidade local, fortalecendo o cuidado centrado na pessoa e o acesso oportuno ao tratamento no SUS.”

FRONTEIRA

O médico representante do Serviço de Atenção Especializado em HIV/AIDS e Hepatites Virais de Guayaramerin CRVIR/BO, Wilson Flores, destacou a relevância da cooperação técnica entre os países vizinhos. “O compartilhamento de protocolos clínicos e estratégias de vigilância fortalece a resposta conjunta na região de fronteira, permitindo diagnósticos mais ágeis e maior proteção sanitária para nossas populações.”

A troca de experiências envolveu ainda a articulação transfronteiriça, fundamental diante da mobilidade populacional entre Brasil e Bolívia e dos desafios compartilhados na vigilância em saúde.