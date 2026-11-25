Por Iule Vargas

Publicada em 25/11/2026 às 16h49

Durante chuva leve registrada na manhã desta quarta-feira (25), água escoou pelo cruzamento das avenidas Rio de Janeiro com Rio Madeira, um dos pontos que frequentemente recebem reclamações da população.

Por volta das 9h40, equipes da Prefeitura de Porto Velho estiveram no local para acompanhar as condições de escoamento da água. A chuva, que durou aproximadamente 20 minutos, apresentou características diferentes dos temporais mais intensos, que podem permanecer por mais de uma hora e provocar grandes volumes de precipitação.

A situação também reforça um alerta importante: o descarte irregular de resíduos contribui para o entupimento de bueiros e dificulta a passagem da água, aumentando os riscos de alagamentos nas vias públicas.

COLABORAÇÃO DA POPULAÇÃO

O trabalho de limpeza e manutenção da drenagem é fundamental, mas a colaboração dos moradores também faz parte da solução. Sacolas plásticas, garrafas, embalagens e outros resíduos descartados nas ruas podem ser levados pela chuva até as bocas de lobo, comprometendo o funcionamento do sistema.

O prefeito Léo Moraes destaca a importância da participação da população na conservação dos espaços públicos.

A Prefeitura está trabalhando para melhorar a infraestrutura e reduzir os problemas de alagamento, mas precisamos também da colaboração de cada cidadão. Jogar lixo no lixo é uma atitude simples que ajuda a proteger a cidade e contribui para que a água da chuva escoe adequadamente”.

O secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Liandro Loyola, também destaca a importância da manutenção da rede de drenagem e do descarte correto dos resíduos.

A drenagem urbana precisa estar desobstruída para funcionar corretamente. Quando o lixo chega aos bueiros, compromete a passagem da água e pode provocar pontos de alagamento. Por isso, além dos serviços realizados pela Prefeitura, a conscientização da população é indispensável”.

POPULAÇÃO PERCEBE MELHORIAS

Quem passa diariamente pelo cruzamento também acompanha as mudanças. O motoboy Marcelo da Silva, que utiliza a região em sua rotina de trabalho, percebeu melhora nas condições do local.

“Melhorou. Mas a população também precisa colaborar. Não adianta a Prefeitura fazer a parte dela se as pessoas continuam jogando lixo na rua”.

A Prefeitura reforça que pequenas atitudes, como utilizar lixeiras e evitar jogar resíduos nas vias públicas, ajudam a preservar o sistema de drenagem, melhorar o escoamento da água e reduzir os transtornos durante o período chuvoso.