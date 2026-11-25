Por Adaides Batista

Publicada em 25/11/2026 às 17h01

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), viabilizou as condições necessárias para a participação dos conselheiros tutelares do município na 28ª Capacitação Continuada para Conselheiros Tutelares, de Direitos e Técnicos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2026, em Ouro Preto do Oeste (RO).”

A iniciativa é promovida pela Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia (ACTRON) e reúne conselheiros tutelares, ex-conselheiros, acadêmicos, conselheiros de direitos e profissionais da rede de proteção para discutir temas relacionados ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Porto Velho está representado por seis conselheiros tutelares: Ana Cássia, do Conselho Tutelar 1; Karokine e Maria Joicilene, do Conselho Tutelar 2; Carine, do Conselho Tutelar 3; e Paulo e Denis, do Conselho Distrital de Jaci Paraná. Também participa da capacitação a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Porto Velho, Sefra Barros.

A capacitação acontece no plenário da Câmara Municipal de Ouro Preto do Oeste e tem como objetivo ampliar os conhecimentos dos participantes, promover a atualização profissional e fortalecer a atuação dos integrantes do Sistema de Garantia de Direitos.

A presidente do CMDCA, Sefra Barros, agradeceu o apoio da Semias, na pessoa do secretário Paulo Afonso: “Agradecemos pela sensibilidade e pelo compromisso em viabilizar nossa participação nesta capacitação, que fortalece o trabalho em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.”

A conselheira tutelar Ana Cássia Lima também destacou a importância do apoio: “Essa oportunidade de qualificação é muito importante para o nosso trabalho. Agradecemos a Semias por reconhecer a importância do Conselho Tutelar e o fortalecimento da rede de proteção.”

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou a importância da capacitação permanente dos profissionais para qualificar os serviços oferecidos à população: “Investir na formação dos conselheiros tutelares é fortalecer a rede de proteção e garantir um atendimento cada vez mais preparado, humanizado e eficiente às crianças, aos adolescentes e às suas famílias.”

O apoio da Semias reafirma o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento dos Conselhos Tutelares e com a qualificação permanente dos profissionais responsáveis pela proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

A participação dos representantes de Porto Velho também contribui para o intercâmbio de experiências e o aprimoramento das ações desenvolvidas no município, fortalecendo a rede de proteção e o atendimento à população infantojuvenil.