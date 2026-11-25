Por Antonia Lima

Publicada em 25/11/2026 às 16h46

Com o objetivo de ampliar o suporte logístico às equipes que atuam diretamente nas rodovias e frentes de serviços, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), entregou, nesta quarta-feira (25), 30 novas caminhonetes, com câmbio automático, destinadas as 15 Residências Regionais e as 6 Usinas de Asfalto, reforçando, assim a estrutura operacional do departamento.

Os veículos vão integrar à nova frota, o que representa mais agilidade e segurança nos deslocamentos das equipes no atendimento às demandas ao longo da malha viária do estado. Os veículos são ferramentas importantes para acompanhar obras, fiscalizar serviços e dar suporte às atividades desenvolvidas pelas equipes nas diferentes regiões de Rondônia.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que a renovação dos veículos faz parte das ações do governo do estado para compor e reforçar a estrutura dos órgãos públicos. “Estamos trabalhando para que o estado tenha uma estrutura cada vez mais preparada para atender às necessidades de trabalho no trecho. Isso é investir na capacidade de trabalho das equipes e no acompanhamento das obras de modo presencial”.

O diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz ressaltou a importância para o acompanhamento das obras e a presença das equipes nas diferentes regiões do estado. “O trabalho do DER-RO acontece em toda região onde atua e, nossas equipes precisam estar constantemente nas rodovias, acompanhando obras, fiscalizando serviços e verificando as necessidades de cada região. Essas caminhonetes são essenciais para garantir essa presença e dar continuidade às atividades do departamento”.

A responsável pela Coordenadoria de Logística (Clog), Michelle Roberta Santiago evidenciou que a entrega das caminhonetes é fundamental para a manutenção da frota do departamento. “A substituição dos veículos é necessária para assegurar boas condições de uso e proporcionar mais segurança e confiabilidade aos servidores durante os deslocamentos. Trabalhamos para que tudo esteja adequado, contribuindo para que as equipes possam desenvolver suas atividades com mais eficiência”.

Com a entrega das 30 caminhonetes, o DER-RO reforça sua estrutura de apoio às equipes que atuam nas 15 Residências Regionais e nas 6 Usinas de Asfalto, contribuindo para aprimorar as condições de trabalho e a execução das atividades em diferentes municípios de Rondônia.