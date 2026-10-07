Volta do Brasileirão e despedida de Messi. Tabelinha Rondoniense: VEC lança novo uniforme e Copa Jaru de Futsal

Por João Rafael Costa

Publicada em 07/10/2026 às 09h15

Jogos da 29ª rodada do Brasileirão e adeus de Messi na Argentina.

Brasileirão - O Campeonato Brasileiro volta com tudo nesta quarta-feira (7) para abrir a 29ª rodada. No Rio de Janeiro, o Nilton Santos é palco do Clássico da Amizade entre Botafogo e Vasco, às 20h30. Já no Mineirão, o Cruzeiro recebe o São Paulo, que busca afastar de vez qualquer risco de rebaixamento.

A briga no Z-4 promete pegar fogo: o desesperado Grêmio visita o vice lanterna Remo no Mangueirão, enquanto o Corinthians ganha o retorno de Yuri Alberto para o confronto direto contra o Internacional no Beira-Rio. Completando a rodada, o Vitória encara a lanterna Chapecoense no Barradão, e o Red Bull Bragantino tenta quebrar um jejum de cinco jogos diante do embalado Mirassol.

Despedida - A Argentina parou para dar o adeus definitivo ao seu maior ídolo do século. Em uma emocionante noite no Monumental de Núñez, a Seleção Argentina venceu Benim por 3 a 0, em jogo marcado pela despedida de Lionel Messi e do zagueiro Nicolás Otamendi com a camisa alviceleste.

Otamendi abriu o placar, após escanteio de Messi, enquanto o jovem Nico Paz ampliou em golaço com passe do camisa 10. Para fechar o espetáculo com chave de ouro, Messi converteu pênalti no ângulo, anotando seu 126º e último gol pela seleção. Ovacionado do início ao fim, o craque encerra seu ciclo pela Argentina com 207 jogos, o título da Copa do Mundo e duas Copas América, dedicando-se agora exclusivamente ao Inter Miami.

Tabelinha Rondoniense

Nova camisa do Vilhena EC e finais da Copa Jaru de Futsal.

VEC - O Vilhena Esporte Clube deu mais um passo decisivo rumo ao seu retorno ao futebol profissional. De olho na temporada 2027, o VEC lançou oficialmente sua nova camisa azul para a torcida. Sob o lema “Vista a paixão pelo Vilhena”, o clube quer transformar a força das arquibancadas em apoio financeiro direto para viabilizar a montagem do elenco.

O novo manto traz as cores tradicionais, o escudo e toda a identidade do famoso Lobo do Cerrado. Além de reforçar o orgulho dos torcedores, as vendas do uniforme serão fundamentais para arrecadar receitas e estruturar a preparação da equipe nas próximas competições estaduais. Uma convocação de peso para a apaixonada torcida de Vilhena.

Jaru - A bola vai rolar para as grandes finais da 7ª Copa Jaru de Futsal na sexta-feira (9), a partir das 19h30, no Ginásio Sebastião Mesquita. Promovida pela Prefeitura de Jaru por meio da Semecelt, a competição contou com mais de 110 jogos e incríveis 620 gols marcados ao longo do torneio.

A programação começará com a decisão Master entre JM Jaruense e Bibe Bear/Família Veríssimo. Na sequência, o título Feminino será disputado entre Talismã (Ariquemes) e F.O. Futebol (Jaru). Fechando a noite, CTB Construtora e Rout Barbearia fazem o duelo jaruense pelo troféu do Masculino Aberto. Ao todo, a competição distribuirá mais de R$ 30 mil em prêmios para os melhores da quadra.