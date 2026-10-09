Taça das Favelas Feminina reúne 240 atletas em Porto Velho e definirá representantes de Rondônia para etapa nacional

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/10/2026 às 14h14

A formação da Seleção de Rondônia para a etapa nacional da Taça das Favelas será definida após uma avaliação das jogadoras que participarem da primeira edição feminina do campeonato no estado. A competição reúne aproximadamente 240 atletas de Porto Velho, distribuídas em 12 equipes, e terá sua decisão no dia 24 de outubro. As selecionadas representarão Rondônia em novembro, no Paraná, durante o torneio nacional conhecido como Favelão.

A escolha das representantes estaduais ocorrerá por meio de uma peneira organizada após o encerramento da competição. Todas as equipes participantes terão atletas consideradas no processo, que levará em conta os destaques do campeonato. No Paraná, a Seleção Rondoniense enfrentará equipes campeãs de outros estados brasileiros.

O diretor da Central Única das Favelas (CUFA) Global, Marcos Vinícius, explicou que o modelo de seleção permitirá reunir jogadoras de diferentes comunidades em uma única equipe. Segundo ele, a Taça das Favelas é realizada simultaneamente em diversos estados, e Rondônia seguirá o formato de avaliação das participantes para definir sua representação nacional.

Antes da escolha da seleção, as atletas disputarão o título estadual no Campo do Esperança, em Porto Velho. A programação começa nesta sexta-feira (9), às 18h, com entrada gratuita para o público. A fase de grupos será realizada entre os dias 9 e 11 de outubro, incluindo partidas nos fins de semana a partir das 9h.

As 12 equipes foram organizadas em quatro grupos, cada um com três representantes. No Grupo A estão Terra Prometida, Zona Sul e Orlando Freire. O Grupo B reúne Orgulho do Madeira, Areal – Mato Grosso e Ulisses Guimarães. Cohab, Vila Princesa e Triângulo integram o Grupo C, enquanto União Socialista, Mariana e Abunã compõem o Grupo D.

A fase eliminatória terá início em 17 de outubro, quando serão disputadas as quartas de final. As semifinais ocorrerão no dia seguinte, 18 de outubro. A programação de encerramento está prevista para o dia 24, com a disputa pelo terceiro lugar às 14h e a final às 15h30.

Além da definição do título e das representantes para a fase nacional, a organização pretende ampliar a exposição das jovens que praticam futebol nas comunidades de Rondônia. Marcos Vinícius afirmou que a chegada do campeonato ao estado busca oferecer oportunidades para que as participantes apresentem suas habilidades e contribuam para o desenvolvimento do esporte de base.

“O nosso objetivo justamente é esse, poder trazer visibilidade para essas jovens”, declarou o diretor, ao comentar a participação das atletas e o potencial do futebol feminino rondoniense.

A Taça das Favelas foi criada em 2012, no Rio de Janeiro, e é organizada pela CUFA. Desde sua criação, o projeto já mobilizou mais de 800 mil jovens em todo o território brasileiro. Atualmente, a competição está presente em mais de 20 estados e também alcança outros países, entre eles Moçambique, África do Sul e Estados Unidos.

Com a estreia da categoria feminina em Rondônia, o calendário estadual passa a integrar a programação da competição, que terá continuidade em novembro com a participação da seleção formada a partir das atletas que disputarem os jogos em Porto Velho.