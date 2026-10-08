Renner anuncia carreira solo após morte de Rick

Por IG

Publicada em 08/10/2026 às 15h39

Duas semanas após a morte de Rick, Renner anunciou nesta quinta-feira (8) que seguirá em carreira solo. O cantor também revelou o projeto “Rick & Renner pra sempre – O Legado”, criado para manter viva a história da dupla sertaneja, que completou 40 anos de parceria em 2026.

A iniciativa pretende levar aos palcos as músicas que marcaram a trajetória dos dois artistas e conquistaram diferentes gerações de fãs. Segundo Renner, a continuidade dos shows será também uma forma de homenagear o parceiro, preservando a essência da dupla mesmo após a tragédia.

“Existem histórias que não terminam. Existem vozes que o tempo jamais apaga. E existem legados que o amor faz permanecer”, escreveu o cantor ao apresentar o novo projeto nas redes sociais.

Homenagem a Rick

Rick morreu aos 59 anos em 21 de setembro, após o helicóptero em que viajava cair na Serra Catarinense. A aeronave havia partido de Porto Belo com destino a São Joaquim, em Santa Catarina. Além do sertanejo, morreram no acidente o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.

A dupla havia iniciado a parceria em 1986 e alcançado projeção nacional na década de 1990, com sucessos como “Ela é Demais”, “Nos Bares da Cidade” e “Só Pensando em Você”. Ao longo dos anos, Rick e Renner também tiveram períodos de separação e seguiram projetos individuais antes de retomarem a carreira conjunta.

Com a perda de Rick, Renner decidiu transformar a continuidade de sua trajetória musical em uma forma de manter a memória do parceiro presente. “Mais do que seguir, é tempo de honrar. Honrar sua trajetória, sua voz, sua essência e tudo aquilo que foi semeado ao longo de tantos anos”, afirmou.

Na publicação, Renner também convocou os fãs e parceiros que acompanharam a dupla ao longo das quatro décadas de carreira. O cantor destacou que a música será o principal elo entre o novo momento profissional e a história construída ao lado de Rick.

“Que possamos, juntos, transformar a saudade em homenagem e fazer com que essa história continue sendo contada através daquilo que sempre nos uniu: a música”, escreveu.