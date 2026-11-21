Por IG

Publicada em 21/11/2026 às 10h45

Mel Maia, de 22 anos, compartilhou uma sequência de fotos em que exibiu toda a sua boa forma nesta quinta-feira (19). No carrossel de imagens publicado no Instagram, a atriz mostra o abdômen trincado e as pernas torneadas, resultado de muita dedicação aos treinos.

A artista, que frequentemente chama a atenção pelo corpo definido, compartilhou o segredo para manter a figura escultural. Segundo ela, a prática do Crossfit tem sido a responsável por sua evolução física. "Sofrendo com a fase de iniciante, mas rendida à minha skin crossfiteira", escreveu na legenda da publicação.

Na postagem, a atriz aparece praticando várias séries de exercícios como levantamento de peso e corrida. Na última imagem da sequência, ela surge em uma foto em preto e branco, sentada no chão após o treino: "Laudo: acabada", escreveu a atriz na legenda do registro.

Nos comentários da publicação, fãs exaltaram a beleza e o esforço da atriz."Minha maior motivação", escreveu uma. "Shape dos sonhos", declarou outra. "Diva! O shape mais lindo que já vi! Top demais", disse uma terceira internauta.2

Superação

A nova fase de Mel Maia acontece meses após a atriz passar por um momento delicado da vida pessoal. Depois da morte da mãe, Débora Maia, em novembro de 2025, a atriz ficou muito abalada e perdeu bastante peso.

A mudança radical no corpo da artista, que sempre ostentou um físico torneado, rapidamente virou alvo de críticas nas redes sociais. Em abril deste ano, ela abriu o coração e respondeu aos comentários negativos que passou a receber de internautas.

"Quanto comentário insensível… Todo mundo sabe que é difícil voltar à rotina depois de um momento difícil (impossível)", escreveu Mel em uma postagem no Instagram.

Mel Maia está no elenco de "Avenida Brasil 2"

Em 2012, Mel Maia conquistou o Brasil ao interpretar Rita em "Avenida Brasil". Agora, 14 anos depois, ela ressurge em "Avenida Brasil 2" para dar vida a outra personagem, completamente diferente da criança de personalidade forte que catapultou sua carreira.

Na nova fase do folhetim, a atriz dará vida à Jussiele, uma jovem moradora do subúrbio do Rio de Janeiro. Em fotos divulgadas pela Globo, ela aparece nos bastidores das gravações vestindo roupas marcantes, no maior estilo "periguete".

Ao contrário de Rita, desta vez, a personagem de Mel Maia será parceira de crime de Carminha, e passará a atuar como comparsa e "espiã" no bairro do Divino, repassando informações para a grande vilã da novela.

Jussiele também deve viver um romance com Jorginho (Cauã Reymond) em meio a uma crise no casamento dele com Nina (Débora Falabella). A relação entre os personagens foi bastante criticada na web, sendo apontada como "estranha" por alguns internautas, devido a diferença de idade entre os atores, que é de 24 anos.