Por IG

Publicada em 21/11/2026 às 10h38

Larissa Manoela , 25 anos, vive com o marido, o ator André Luiz Frambach, de 29 anos, em uma mansão avaliada em R$ 4 milhões. A propriedade, comprada pela atriz em 2023, chama a atenção pela área externa, que conta com uma piscina com formato e paisagismo que lembram uma ilha tropical, além de um jardim que já foi palco de uma celebração especial do casal.

O imóvel pertenceu à influenciadora Evelyn Regly e tem mais de 380 metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos. A residência conta com três suítes, sendo uma delas master, piscina aquecida, churrasqueira e forno de pizza.

Piscina e jardim são destaques da mansão

Um dos espaços que mais chamam a atenção na propriedade é a área de lazer. A piscina tem um visual que remete a uma praia, com paisagismo que cria a impressão de uma pequena ilha tropical. Ao lado dela, fica o espaço gourmet, preparado para receber convidados e integrado à área externa.

O jardim também tem um significado especial para os artistas. Foi nesse espaço que Larissa e André realizaram uma de suas festas de casamento, com uma cerimônia intimista, sem convidados e na companhia apenas de seus animais de estimação.

A parte interna da casa

Distribuída em três andares, a mansão tem ambientes bem definidos. No primeiro pavimento, ficam a sala, dividida em três espaços, o lavabo, a cozinha equipada e a dependência completa. O segundo abriga os quartos, entre eles a suíte principal, que conta com um closet amplo.