Por G1

Publicada em 21/11/2026 às 10h24

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) informou nesta sexta-feira (20) que a embaixada brasileira na Ucrânia foi atingida por destroços após ataques da Rússia a Kiev.

Ainda conforme o Itamaraty, não houve feridos nem danos materiais à representação brasileira na capital da Ucrânia.

Nesta quinta-feira (19), a Rússia lançou mísseis e drones contra diversas áreas de Kiev durante a madrugada, matando seis pessoas e danificando pontes e infraestrutura de transportes, informaram autoridades locais.

Outras regiões do país também foram atingidas, deixando 28 feridos, segundo o primeiro-ministro ucraniano, Sergii Koretskyi.

"O governo brasileiro condena os ataques a Kiev, na Ucrânia, que impactaram, com destroços de artefatos aéreos não tripulados, as Embaixadas de Brasil, África do Sul, Áustria e Países Baixos em 19 de novembro. O governo brasileiro informa que não houve feridos ou danos materiais à Embaixada do Brasil na capital da Ucrânia", informou o Itamaraty.

Sem citar o governo russo, o Brasil cobrou respeito ao direito internacional.

"O Brasil recorda o dever das partes de respeitar o direito internacional humanitário, incluindo a obrigação de tomar todas as precauções possíveis para minimizar o número de vítimas civis e o dano a objetos civis."

Na nota, o Itamaraty também defendeu que as partes envolvidas na guerra cessem as hostilidades, reforçando que as missões diplomáticas são invioláveis de acordo com a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961.

"O governo brasileiro reitera seu apoio aos esforços diplomáticos em prol de uma solução negociada para o conflito e conclama as partes a avançarem no diálogo, com vistas ao estabelecimento de uma paz duradoura", completou o Itamaraty.

Lula defende acordo entre Rússia e Ucrânia

Ao longo dos últimos anos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu que os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, negociem termos de um acordo de paz.

Em agosto deste ano, Lula conversou por telefone com Putin e, segundo o Palácio do Planalto, manifestou "decepção" com o que chamou de "incapacidade" do Conselho de Segurança da ONU, do qual a Rússia faz parte, de encaminhar uma solução para a guerra entre Moscou e Kiev.

"[Lula] sublinhou a importância do diálogo entre as grandes potências em busca da paz. Nesse contexto , o presidente Lula ressaltou os aspectos humanitários dos conflitos, lamentando a perda de vidas humanas, inclusive civis", completou a nota.

Dias depois, numa entrevista a um podcast, Lula disse ter dito ao "amigo" Putin que ele deveria se reunir com os presidentes Xi Jinping (China) e Donald Trump (EUA) para que os três países pudessem discutir uma solução pacífica para conflitos a nível global. Lula relatou ter tido a mesma conversa com os líderes chinês e americano também.

Os três líderes se reuniram nesta semana, na China.