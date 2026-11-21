Por IG

Publicada em 21/11/2026 às 10h33

Virgínia Fonseca voltou a chamar a atenção nas redes sociais. Nesta sexta-feira (20) a influenciadora publicou uma foto em seu perfil no Instagram toda produzida para curtir o Caldas Novas Country Festival com a fiel escudeira e amiga, Duda Freire.

O look chamou a atenção dos seguidores e gerou mais de 25 mil comentários. Mas, o que deixou os fãs mais animados foi o comentário de Zé Felipe, ex- marido de Virgínia: "Ohhhhh" e vários amigos famosos da influenciadora também fizeram elogios.

O comentário de Zé Felipe foi o suficiente para deixar os fãs ainda mais curiosos. Além disso, muitos admiradores não esconderam a torcida por uma reconciliação do casaldizendo: "Nossa, queria tanto que eles voltassem!".

O fim do casamento

O fim do casamento do casamento de Virgínia com o cantor Zé Felipe foi anunciado em maio de 2025 por meio de uma publicação nas redes sociais. Os dois têm 3 filhos juntos e informaram que continuariam amigos e unidos na criação dos filhos.