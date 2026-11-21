Por G1

Publicada em 21/11/2026 às 10h11

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado (21) que a cúpula trilateral desta semana entre os líderes da China, da Rússia e dos Estados Unidos foi "muito malsucedida" para Vladimir Putin.

Segundo Zelensky, o presidente russo falhou na tentativa de recriar a conferência de Yalta, encontro histórico que decidiu o destino da Europa em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, relatou a agência Reuters.

Questionado sobre a possibilidade de a Ucrânia ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) ao fim da guerra, Zelensky disse que o cenário ainda é incerto.

Embora o tema tenha sido debatido nesta semana durante a reunião da Coalizão dos Dispostos, em Berlim, ele afirmou que ainda não está claro para Kiev se o país conseguirá entrar na aliança militar — um desejo antigo do governo ucraniano.