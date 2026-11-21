Por Júlio Aires

Publicada em 21/11/2026 às 10h30

A presença negra também se destaca na história, na cultura e nas comunidades tradicionais da Amazônia (Foto: CUFA Amazonas I Divulgação)

Em Rondônia, pessoas pretas e pardas representam a maior parte da população. A presença negra também se destaca na história, na cultura e nas comunidades tradicionais da Amazônia. Apesar disso, representantes do movimento negro apontam desafios relacionados à representatividade, à garantia de direitos e ao reconhecimento dessa contribuição.

(Esta é a terceira de três reportagens especiais sobre a Consciência Negra)

Arte como instrumento de resistência e transformação

A valorização da cultura e da identidade negra também passa pela arte. Para Margot Paiva, artista plástica, arquiteta-paisagista e curadora de Artes Visuais do Serviço Social do Comércio (Sesc-RO), a produção artística é um instrumento de conscientização, resistência e transformação social.

A arte recupera memórias historicamente silenciadas - cantora Glória Bomfim (Foto: Silvana Marques I Divulgação)

Segundo ela, a arte recupera memórias historicamente silenciadas, denuncia o racismo e amplia a visibilidade das identidades e contribuições da população negra. Margot defende maior presença de artistas negros em exposições, acervos e instituições culturais, com oportunidades e reconhecimento.

A artista também destaca a importância de valorizar a história afro-brasileira de Rondônia por meio de pesquisas, exposições, instalações, registros e projetos educativos. Para ela, monumentos, memoriais, jardins históricos e intervenções artísticas em espaços públicos podem preservar a memória coletiva e representar as diferentes matrizes étnicas que formam a identidade regional.

Margot defende políticas culturais permanentes, maior equidade nos editais e ampliação dos espaços de exposição. Na avaliação dela, a diversidade não deve ser tratada como elemento decorativo, mas como fundamento da identidade cultural.

População negra em Rondônia e na Amazônia

A população negra tem presença expressiva na Amazônia e participa diretamente da formação histórica, econômica, social e cultural da região. Essa contribuição está presente nas comunidades quilombolas, entre ribeirinhos, extrativistas, pescadores, assim como nas populações negras que vivem nas cidades e nas áreas rurais. Apesar dessa participação, o reconhecimento dessa diversidade e a garantia de direitos ainda representam desafios para a promoção da igualdade racial.

Em Rondônia, o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que pessoas pretas e pardas correspondiam a 67,9% da população estadual. Na Região Norte, esse grupo representava 75,97% dos moradores. Os números evidenciam a importância da população negra na composição demográfica amazônica e reforçam a necessidade de políticas públicas que considerem suas realidades e demandas.

Foto do trabalho “Reconhecendo a Amazônia Negra: povos, costumes e influências negras na floresta” (Foto: Marcela Bonfim I Divulgação)

A presença quilombola também integra esse cenário. O Censo 2022 identificou 2.925 pessoas quilombolas em Rondônia, das quais 2.704 viviam fora de territórios oficialmente delimitados e 221 dentro dessas áreas. Em todo o Brasil, foram contabilizadas mais de 1,3 milhão de pessoas quilombolas.

Rosenilda Ferreira de Souza Silva, conhecida como “Rosa Negra”, é professora e coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado (MNU). Para ela, o reconhecimento dessa diversidade precisa estar acompanhado da garantia de direitos territoriais e de acesso à educação, saúde, emprego e renda.

A coordenadora do MNU ainda destaca que o enfrentamento ao racismo na Amazônia também exige combater a invisibilidade social e valorizar os modos de vida das comunidades tradicionais.

O defensor público Fábio Roberto de Oliveira Santos também chama atenção para a permanência de práticas discriminatórias em Rondônia, apesar da expressiva participação da população preta e parda na composição do estado. Entre as situações observadas, ele aponta manifestações de intolerância contra pessoas que professam religiões de matriz africana.

Outro aspecto dessa realidade é o racismo ambiental, destacado pela coordenadora de Comunicação do MNU, em Rondônia e cofundadora do Coletivo de Mulheres Pretas Empoderadas de Rondônia (Preticomitê), Luciene Brito Lisboa Ferreira, conhecida como “Pérola Negra”.

Segundo ela, a desigualdade também se manifesta na distribuição de investimentos públicos e na oferta de infraestrutura e serviços essenciais. A insuficiência de acesso à saúde, educação, segurança e moradia digna em determinados territórios revela como as desigualdades sociais podem atingir de maneira mais intensa comunidades negras e tradicionais.

A representatividade nos espaços de decisão também precisa avançar. Luciene observa que pessoas negras ainda enfrentam barreiras para ocupar cargos de liderança e funções estratégicas em instituições públicas, inclusive no sistema de Justiça. Para ela, ampliar a presença negra nesses ambientes significa garantir oportunidades e reconhecer a capacidade dessa população de participar das decisões que afetam a sociedade.

Em Rondônia, o Censo 2022 do IBGE mostra que pessoas pretas e pardas correspondiam a 67,9% da população estadual

Os indicadores nacionais ajudam a dimensionar essas desigualdades. Na terceira edição do estudo “Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil”, divulgada pelo IBGE em 18 de novembro de 2026, mostram diferenças expressivas de rendimento. Enquanto o ganho médio mensal no trabalho principal foi de R$ 4.425 entre pessoas brancas, ficou em R$ 2.585 entre pretas e R$ 2.672 entre pardas.

A desigualdade também aparece na ocupação de cargos de gestão. Embora pessoas pretas e pardas representassem 55,1% da população ocupada no país, elas correspondiam a apenas 30,7% dos trabalhadores em posições gerenciais. Entre as pessoas brancas, que representavam 43,8% dos ocupados, a participação nos cargos de gestão chegava a 67,4%.

A informalidade é outro indicador dessa diferença. Em 2025, atingia 42,6% dos trabalhadores pretos e 45,4% dos pardos, enquanto entre os brancos o percentual era de 33,4%. Na Região Norte, a informalidade entre pessoas pretas e pardas alcançava 59,2%, evidenciando dificuldades adicionais de acesso ao trabalho protegido e aos direitos trabalhistas.

Em Rondônia, a população estimada pelo IBGE para 2026 é de aproximadamente 1,8 milhão de habitantes. No terceiro trimestre deste ano, o rendimento médio real habitual de todos os trabalhos no estado chegou a R$ 3.573. Embora esse indicador não apresente a renda separada por cor ou raça, ajuda a contextualizar o cenário econômico local diante das desigualdades identificadas nacionalmente.

Foto Quilombo: Projeto “Amazônia Negra” – Catarina no Quilombo de Pedras Negras, localizado às margens do Rio Guaporé (Foto: Marcela Bonfim I Divulgação)

Combate ao racismo precisa ser compromisso permanente

Os entrevistados apontam que o enfrentamento ao racismo não pode ficar restrito às campanhas de conscientização ou às datas comemorativas. É necessário transformar o reconhecimento da desigualdade racial em ações concretas, com políticas públicas, fiscalização, educação, oportunidades e participação da população negra nos espaços de decisão.

Rosa Negra defende que a igualdade racial seja uma prioridade permanente do Estado, com orçamento, metas e mecanismos de fiscalização. Ela destaca a importância de garantir que crianças negras cresçam sabendo que seus sonhos não devem ser limitados pela cor da pele.

A mensagem compartilhada pelos entrevistados é que, combater o racismo significa reconhecer a história, enfrentar as desigualdades e assegurar que todas as pessoas tenham os mesmos direitos e oportunidades. Uma sociedade verdadeiramente democrática precisa garantir que a igualdade racial seja vivenciada todos os dias, e não apenas lembrada em novembro.

Edição: Eliete Marques